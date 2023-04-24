Вместо младенца отдала родителям его тело: в Виннице женщину подозревают в причастности к смерти ребенка

Суд взял под стражу женщину, которая подозревается в убийстве младенца по неосторожности

В Винницкой области, где на днях было раскрыто убийство женщины ее знакомым, произошло еще одно печальное событие: погиб ребенок, которому было всего три месяца.

Об этом сообщили в Винницком городском суде.

"22 апреля 2023 года следователь судья ВМС ВО рассмотрел ходатайство стороны обвинения об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей женщине, которая подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК Украины", — говорится в сообщении.

Из материалов следствия стало известно, что 33-летняя подозреваемая предложила соседям, родителям ребенка, временно взять их 3-месячного сына и помочь им в уходе за ребенком, на что они согласились. После этого женщина забрала ребенка к себе домой.

Вечером этого же дня подозреваемая вместе со своим сожителем и подругой распивали алкогольные напитки. На утро следующего дня они все уехали к сожительнице подруги, где продолжили распивать алкогольные напитки.

Возвращаясь домой, подозреваемая выпустила мальчика из рук, и тот упал на асфальт. Впрочем, женщина подняла ребенка и направилась к месту жительства, где младенец умер.

"При избрании меры пресечения следователем судьей была учтена обоснованность предъявленного подозрения и наличие рисков, которые дают достаточные основания считать, что подозреваемая может совершать действия, предусмотренные ст. 177 УПК Украины. По результатам полного и всестороннего судебного разбирательства, суд применил к подозреваемой мере пресечения" мероприятие в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", — говорится в решении суда.

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

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