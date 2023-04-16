Провів "виховну роботу": у Вінниці чоловік вбив матір держаком від лопати

Завітавши у гості до батьків, вінничанин виявив, що вони перебували у стані алкогольного сп'яніння

У Вінницькій області, де раніше позбавили життя бізнесмена-одесита, сталося нове вбивство.

Про нього розповіли у Вінницькому міському суді.

Повідомляється, що напередодні місцевий житель у вечірній час завітав у гості до своїх батьків.

Під час спілкування з'ясувалося, що вони перебували у стані алкогольного сп'яніння. Через це між родичами виникла суперечка, в ході якою син приніс знадвору держак від лопати та почав бити рідну матір.

Отримавши численні удари по тілу, кінцівках та ногах, жінка померла.

"При обранні запобіжного заходу слідчим суддею було враховано обґрунтованість пред’явленої підозри та наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснювати дії, передбачені ст. 177 КПК України", — говориться у повідомленні суду.

Судова інстанція застосувала до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення розміру застави. Чоловікові інкримінують злочини передбачені ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство), ч. 2 ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження).

Наразі тривають слідчі дії.

Раніше повідомлялося про те, що у Харківській області чоловік під час конфлікту вбив рідну матір, завдавши їй ножем декілька ударів у живіт.