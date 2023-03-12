Нанес годовалому малышу 19 ударов по голове и телу: под Днепром мужчина зверски убил ребенка

Мальчик оставался жив еще 10 часов после избиения и его жизнь можно было спасти

На Днепропетровщине, где в феврале местный житель открыл газ и сгорел заживо в доме, суд признал виновным ранее судимого мужчину за нанесение умышленных тяжких телесных повреждений малолетнему ребенку, от которых тот скончался.

Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Прокуроры в суде доказали, что в апреле 2020 года житель Зеленодольска совместно с сожительницей употребляли алкогольные напитки. На почве гнева, возникшего у мужчины из-за плача ребенка, он нанес малолетнему сыну гражданской жены не менее 19 ударов по голове и телу. От полученных травм малыш в возрасте 1 года 11 месяцев умер.

В момент совершения преступления мать мальчика находилась в той же комнате, но не предприняла никаких действий по прекращению противоправного поведения своего сожителя и оказанию медицинской помощи ребенку.

Согласно выводам экспертов, мальчик оставался живым еще 10 часов после полученных травм и при своевременной медицинской помощи была возможность спасти его жизнь.

За совершенное убийство мужчина приговорен к 9 годам лишения свободы. Также вынесен обвинительный приговор его сожительнице — по факту заведомого оставления ребенка в опасности, что повлекло за собой его смерть. Мать приговорена к 4 годам лишения свободы. Кроме того, женщина лишена родительских прав в отношении двух других ее малолетних детей.

Ранее сообщалось об ужасной расправе в Житомирской области, где отец убил своего ребенка и сжег его тело в печи.