Забрали півмільйона гривень і вбили на очах у дітей: від Дніпром жорстоко позбавили життя фермера

Завдавши чоловіку численні удари по тілу, грабіжники нанесли йому смертельне ножове поранення у грудну клітину

В Дніпропетровській області, де раніше чоловік забив до смерті дитину співмешканки, суд виніс вирок у справі про пограбування фермера в Криничанському районі.

Деталі жорстокого інциденту розповіли в обласній прокуратурі.

"Троє чоловіків, один з яких працівник виправної колонії, вдерлися до домоволодіння місцевого фермера на території Криничанського району. У будинку, крім господаря, перебували шість членів сім’ї, зокрема малолітні діти", — йдеться у повідомленні відомства.

Погрожуючи застосуванням насильства, засуджені зв’язали присутніх та почали вимагати грошові кошти і коштовності. Дізнавшись місцеперебування сейфу, вони прострелили ногу та руку господарю.

Після заволодіння коштовностями, золотими прикрасами та грошовими коштами у розмірі майже 580 тисяч гривень нападники завдали чоловіку численні удари по тілу та смертельне ножове поранення у грудну клітину.

Засуджені намагалися покинути місце скоєння злочину на автомобілі фермера, проте під час руху кермо заблокувалося і заволодіти транспортним засобом чоловікам не вдалося.

Згідно з рішенням суду, злочинці відбуватимуть покарання довічно.

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