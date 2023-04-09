Пригрозив, що вб'є маму і бабусю: на Буковині чоловік ґвалтував малолітню онуку

Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину і відправив у тюрму на 10 років

На Буковині, яка останнім часом активно освоюється ухилянтами, суд виніс вирок у справі про гвалтування пенсіонером неповнолітньої онуки.

Про інцидент розповідає місцеве видання з посилання на Єдиний реєстр судових рішень.

Згідно інформації в повідомленні, два роки тому року дідусь прийшов в гості до неповнолітньої онуки і заявив, що "вона вже доросла", і він навчить її, "як правильно займатись сексом".

Після цього пенсіонер вирішив перейти до "практичної частини" свого злого умислу і накинувся на дівчинку.

На щастя, довести задумане до кінця йому не вдалося, так як онука чинила опір і врешті-решт змогла вирватись з обіймів ґвалтівника.

Зрозумівши, що всі зусилля марні, дідусь вирішив залякати дитину, пригрозивши, що якщо вона комусь розповість про те, що сталося, то він спалить будинок, де вона проживала з сім'єю, та вб'є її маму і бабусю.

Проте дівчина не злякалася і розповіла про інцидент матері, яка зателефонувала в поліцію.

Після вивчення всіх матеріалів інциденту суд визнав чоловіка винним у зґвалтуванні та призначив йому покарання у вигляд 10 років позбавлення волі (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 152 та ч. 3 ст. 68 КК України).

Нагадаємо, що у Рівненській області подібний випадок завершився з більш сумним результатом: чоловік зґвалтував 12-річну дівчинку і вона завагітніла.