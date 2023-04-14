Чорна невдячність: в Києві чоловік зарізав господаря квартири, в якій тимчасово проживав

Під час конфлікту зловмисник схопив зі столу кухонного ножа та вдарив ним опонента у груди

У потерпаючій від примх негоди столиці правоохоронці затримали раніше судимого чоловіка, який може бути причетний до вбивства пенсіонера в Голосіївському районі Києва. Під час сварки зловмисник вдарив опонента ножем у груди.

Про це повідомили у міському відділенні Нацполіції.

"До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що у квартирі на провулку Керамічному виявлено чоловіка без ознак життя. За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу та співробітники управління карного розшуку. На місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка з ножовим пораненням", — говориться у повідомленні правоохоронців.

Було встановлено, що до вбивства може бути причетний знайомий загиблого киянина.

"Ми з’ясували, що підозрюваний тимчасово проживав у квартирі загиблого. Напередодні чоловіки розпивали спиртні напої, а потім почали сваритися. Під час конфлікту зловмисник взяв кухонний ніж та вдарив ним опонента у груди. Від отриманих травм 61-річний господар оселі помер, а вбивця втік", – розповіли в пресслужбі.

Правоохоронці оперативно знайшли та затримати мешканця Києва, 1975 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження, а затриманому повідомили про підозру. Наступні п’ятнадцять років він може провести за ґратами.

Раніше повідомлялося про інше жорстоке вбивство в столичному регіоні: син завдав рідному батькові п’ять ударів ножем, від яких той помер.