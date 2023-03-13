Превратился из "Ромео" в "Отелло": во Львовской области молодой человек убил из-за ревности старшую на 16 лет любимую

В ходе спора молодой человек нанес женщине более 100 ударов по голове и телу.

На Львовщине суд вынес приговор по делу, которое стало еще одним доказательством того, что ревность и алкоголь несовместимы с супружеской жизнью и часто становятся причиной трагедий.

О печальном инциденте рассказали во Львовской областной прокуратуре.

"При публичном обвинении прокуроров Пустомытовской окружной прокуратуры 27-летний мужчина признан виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы", — говорится в сообщении госучреждения.

На месте убийства

Прокуроры в суде доказали, что в августе прошлого года в одном из сел Львовского района осужденный проживал со своей 43-летней сожительницей. Они часто распивали алкогольные напитки.

Во время очередного застолья между сожителями возникла словесная перепалка на почве ревности. В ходе спора мужчина начал бить кулаками потерпевшую, нанеся более 100 ударов по голове и телу женщины. От полученных травм она скончалась на месте.

Ранее сообщалось о еще одном примере того, как алкоголь разрушает возможность людей принимать адекватные решения: в Житомирской области 50-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко убил собственную 5-летнею дочь и сжег ее тело в печи.