Жорстоке вбивство у Києві: чоловік забив до смерті рідного брата та "відпочивав" у квартирі з його тілом

Під час сварки киянин завдав рідній людини декілька смертельних ударів по голові та тулубу металевою палицею

Невдовзі після вбивства в столиці "орендарем" власника квартири в столиці стався ще один прикрий інцидент – цього разу на проспекті Георгія Ґонгадзе.

Про нього розповіли у Подільському управління поліції Києва.

Згідно з інформацією правоохоронців, вони отримали від місцевих мешканців інформацію про те, що 39-річний киянин, ймовірно, причетний до вчинення злочину. Поводом для цього став той факт, що чоловік розповідав знайомим про те, що начебто забив до смерті рідного брата.

Дізнавшись про можливий злочин, представник поліції відправився для перевірки факти і дійсно виявив за вказаною адресою у квартирі тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті та підозрюваного, який "відпочивав" у сусідній кімнаті. Побачивши правоохоронця, зловмисник намагався втекти, проте його вдалося затримати.

У подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що потерпілий за декілька днів до вбивства приїхав до квартири батьків, оскільки посварився з дружиною. Під час застілля між братами виникла сварка, у ході якої зловмисник завдав родичу численних ударів по голові та тулубу металевою палицею. Внаслідок отриманих травм потерпілий невдовзі помер. Після скоєного ймовірний вбивця ще деякий час перебував в оселі із загиблим, вживаючи спиртні напої та розповідаючи на вулиці знайомим про жахливий вчинок.

Також в ході розслідування стало відомо, що раніше фігурант вже притягувався до кримінальної відповідальності — у грудні минулого року він викрав у перехожого мобільний телефон. Тоді співробітники кримінальної поліції розшукали чоловіка та згодом слідчі повідомили йому про підозру у крадіжці.

Наразі затриманому повідомлено про підозру. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.

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