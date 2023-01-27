Перерізав дівчині горло, а собі розітнув вени: у Дніпрі "з’ясування стосунків" завершилося трагедією

За однією з версій, дівчина хотіла піти від хлопця

У місті Дніпро, де нещодавно озброєний чоловік влаштував переполох, сталася нова трагедія.

Про неї із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах повідомляє місцеве видання.

За інформацією джерела, кілька днів тому в одній із квартир на вулиці Калиновій в обласному центрі господар житла виявив у квартирі, що здається в оренду, вбиту дівчину, а поряд з нею — власного сина з ножовими пораненнями.

У дівчини було перерізано горло, а також, як виявилося пізніше, було виявлено ножові поранення грудної клітки. У сина господаря квартири – порізи рук та низу живота. Хлопець був притомний, але не міг пояснити, що сталося.

Власник квартири викликав на місце події поліцію та швидку допомогу. На місці працювала оперативно-слідча група, яка з’ясовувала обставини того, що сталося.

Сам же чоловік припускає, що його син убив дівчину і намагався накласти на себе руки.

Причиною його дій, пише інше місцеве видання, стало те, що дівчина збиралася кинути хлопця, тому він убив її та збирався вчинити суїцид.

Раніше повідомлялося про іншу страшну подію, яка сталася у Харкові: там чоловік убив сусіда і намагався сховатися від покарання в Росії.