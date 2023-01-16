Знайшли машину зі слідами крові: під Харковом здирники вбили бізнесмена

Пошук за допомогою службових собак нічого не дав, тому довелося застосувати інші методи

Заняття бізнесом іноді можуть призводити до злочинних дій не лише з боку партнерів, а й людей, які хотіли б поживитися з доходів, що отримує людина.

Про один із таких випадків розповів у соціальній мережі начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

За його словами, у листопаді до поліції надійшла заява про зникнення чоловіка — 45-річного підприємця Михайла.

Слідчі та оперативники відразу ж почали пошуки, і вже через 2 дні знайшли занедбану машину зниклого зі слідами крові в салоні. Пошук службовими собаками нічого не дав, тому було вивчено всі матеріали, зафіксовані на різних носіях – телефонах, відеореєстраторах тощо.

Завдяки цому правоохоронцям виявили, що того ранку, коли востаннє бачили Михайла, його переслідувало авто з 2 чоловіками — сусідом Іваном та його другом.

Сусіда викликали на допит, і він зізнався, що його друг пообіцяв йому гроші, якщо він стежитиме за Михайлом.

У день вбивства чоловіки поїхали за підприємцем та зупинили його. Друг почав вимагати з бізнесмена грошей, але так як у того потрібної суми не виявилося, його холоднокровно вбивли. Тіло Михайла сховали в лісосмузі, а автомобіль жертви відігнали в інше місце.

11 січня поліція затримала підозрюваного за статтею про навмисне вбивство за корисливими мотивами (передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років або довічного позбавлення волі).

Сусіду бізнесмена оголошено про підозру за статтею про розбій, спрямований на заволодіння чужим майном (позбавлення волі на строк до 15 років).

Раніше повідомлялося про те, що приводом для вбивства може стати не лише прагнення збагатитися, а й будь-яке необережне слово чи дія майже незнайомих людей, як це сталося на Печерську у Києві.