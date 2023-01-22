Убив тата молотком: під Черкасами чоловік забив до смерті рідну людину

Здійснивши вбивство, зловмисник намагався втекти від правосуддя

У Черкаській області, де раніше поліцейського звинувачували у жорстокому вбивстві дружини, стався конфлікт між батьком та його 33-річним сином, у ході якого молодик застосував силу, відправивши отця на той світ.

Про інцидент розповіли у Смілянській окружній прокуратурі.

"Прокурором у суді доведено, що обвинувачений під час сварки зі своїм батьком завдав кілька ударів молотком по голові потерпілому, від яких останній помер. Після чого підозрюваний з місця скоєння злочину втік та ховався від правоохоронних органів ", — повідомили у відомстві.

Зазначається, що вироком Смілянського міськрайонного суду чоловіка визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України та йому призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Наразі судом обвинуваченому залишено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набрання чинності вироком.

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