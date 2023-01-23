Виявили тіло без голови та рук: у Харкові чоловік убив сусіда та намагався втекти до росії

У ході суперечки харків’янин застосував сокиру, позбавивши сусіда життя

Близькість кордону з іншою державою іноді вселяє в людей надію на те, що переїзд до іншої країни дозволить їм приховати свої не зовсім правильні вчинки в Україні.

Про один із таких випадків розповіли в обласному відділі Нацполіції у Харкові.

Згідно з інформацією правоохоронців, днями до них звернулася 45-річна жінка із заявою про те, що її батько кілька днів не виходить на вз'язок, відключивши мобільний телефон.

Більше того: прийшовши до отця додому, вона виявила там тіло невідомої людини без голови та рук.

Приїхавши на виклик, поліцейські встановили, що останки належать чоловікові, який жив по сусідству з її батьком і зник кілька днів тому.

Також було встановлено, що чоловіки спілкувалися кілька днів тому.

Розпочавши комплекс розшукових заходів, поліцейські виявили отця харків’янки на автобусній зупинці по вулиці Академіка Павлова, де він намагався з’ясувати способи виїзду до росії.

Під час бесіди з поліцейськими чоловік зізнався, що 19 січня розпивав із сусідом удома спиртне і між ними виникла сварка. Намагаючись довести свою правоту, харків’янин дістав сокиру і вдарив нею співрозмовника кілька разів у обличчя.

Щоб приховати сліди злочину, він розчленував тіло вбитого, вивіз на тачці за місто та закопав на території садової ділянки.

Після цього чоловік сподівався виїхати до росії, щоб розпочати там нове життя. Звичайно, планам убивці не судилося здійснитися, і йому доведеться відповідати за вчинене.

"Чоловіку оголошено про підозру у скоєнні умисного вбивства. Відповідно до санкції статті пенсіонер може провести за ґратами до 15 років ", — йдеться у повідомленні поліції.

Раніше розповідалося про трагічний випадок на Черкащині, де чоловік під час сварки вбив рідного батька молотком.