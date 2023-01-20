Знущався і бив, а потім убив: під Харковом чоловік позбавив життя рідну матір

Обвинувачений шукав привід для сварки з матір’ю, а коли розгорівся конфлікт, пірнув її ножем у живіт

У Харківській області, де раніше чоловік зарізав кохану і втік від покарання в путінську росію, розігралася ще одна драма: у місті Краснограді чоловік убив рідну матір.

Про сумний інцидент розповіли у Красноградській окружній прокуратурі.

Згідно з інформацією правоохоронців, у вересні 2022 року пролунав "тривожний дзвіночок": після скарги матері чоловік притягувався до адміністративної відповідальності за скоєння домашнього насильства. Проте попередження не допомогло, і він укотре порушив закон — уже з трагічними наслідками.

Так, 13 вересня, перебуваючи вдома, обвинувачений почав шукати приводи для сварки з матір’ю, а потім у ході конфлікту вихопив ніж і вдарив ним жінку в живіт. Від отриманих ран вона померла на місці.

У вироку Красноградського районного суду його визнано винним у вбивстві, і після закінчення терміну для подання апеляції вирушить за ґрати на 8 років.

Раніше розповідалося про ще один дикий випадок ставлення до рідної людини: під Тернополем засудили чоловіка, який ґвалтував рідну матір.