Вбивство гантелею напередодні Різдва: під Рівним чоловік позбавив життя товариша

Завдавши смертельних травм знайомому, зловмисник порізав йому шию ножем

На Рівненщині, де раніше господар будинку до смерті забив свого гостя, стався подібний сумний інцидент: зустріч двох чоловіків закінчилася смертю одного з них.

Про подробиці прикрого випадку розповіли в обласному управлінні Нацполіції.

Правоохоронцям вдалося з’ясувати, що 48-річний житель села Великі Межиричі напередодні ввечері навідався до знайомого — 43-річного односельця.

А оскільки справа відбувалася незадовго до Різдва, то чоловіки вирішили "відзначити" свою зустріч і свято.

У ході процесу "відмічання" між ними виник конфлікт, під час якого господар, за припущеннями поліцейських, завдав гостеві гантелею кілька ударів по голові, а потім порізав йому шию ножем.

Злощасний спортінвентар

Від отриманих травм та ран той помер на місці злочину.

Ніж, що фігурує у справі

Наразі зловмисник спілкується зі слідчими: за фактом умисного вбивства розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо про ще одне вбивство на Рівненщині: під час сварки батька та сина старший чоловік зарубав свого нащадка, завдавши йому не менше двох ударів сокирою по голові та рукам.