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Вбивство гантелею напередодні Різдва: під Рівним чоловік позбавив життя товариша

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Валерій Лобовко Валерій Лобовко
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Чоловік із гантелею (тематичне фото)
Чоловік із гантелею (тематичне фото). Фото Відкриті джерела

Завдавши смертельних травм знайомому, зловмисник порізав йому шию ножем

На Рівненщині, де раніше господар будинку до смерті забив свого гостя, стався подібний сумний інцидент: зустріч двох чоловіків закінчилася смертю одного з них.

Про подробиці прикрого випадку розповіли в обласному управлінні Нацполіції.

Правоохоронцям вдалося з’ясувати, що 48-річний житель села Великі Межиричі напередодні ввечері навідався до знайомого — 43-річного односельця.

А оскільки справа відбувалася незадовго до Різдва, то чоловіки вирішили "відзначити" свою зустріч і свято.

У ході процесу "відмічання" між ними виник конфлікт, під час якого господар, за припущеннями поліцейських, завдав гостеві гантелею кілька ударів по голові, а потім порізав йому шию ножем.

Злощасний спортінвентар

Від отриманих травм та ран той помер на місці злочину.

Ніж, що фігурує у справі

Наразі зловмисник спілкується зі слідчими: за фактом умисного вбивства розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо про ще одне вбивство на Рівненщині: під час сварки батька та сина старший чоловік зарубав свого нащадка, завдавши йому не менше двох ударів сокирою по голові та рукам.

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#Рівненська область #Вбивство #Удар ножем #Гантеля