Вбивство гантелею напередодні Різдва: під Рівним чоловік позбавив життя товариша
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Завдавши смертельних травм знайомому, зловмисник порізав йому шию ножем
На Рівненщині, де раніше господар будинку до смерті забив свого гостя, стався подібний сумний інцидент: зустріч двох чоловіків закінчилася смертю одного з них.
Про подробиці прикрого випадку розповіли в обласному управлінні Нацполіції.
Правоохоронцям вдалося з’ясувати, що 48-річний житель села Великі Межиричі напередодні ввечері навідався до знайомого — 43-річного односельця.
А оскільки справа відбувалася незадовго до Різдва, то чоловіки вирішили "відзначити" свою зустріч і свято.
У ході процесу "відмічання" між ними виник конфлікт, під час якого господар, за припущеннями поліцейських, завдав гостеві гантелею кілька ударів по голові, а потім порізав йому шию ножем.
Від отриманих травм та ран той помер на місці злочину.
Наразі зловмисник спілкується зі слідчими: за фактом умисного вбивства розпочато досудове розслідування.
Нагадаємо про ще одне вбивство на Рівненщині: під час сварки батька та сина старший чоловік зарубав свого нащадка, завдавши йому не менше двох ударів сокирою по голові та рукам.