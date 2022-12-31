Убив сестру цвяходером: у Вінниці засудили чоловіка, який знущався з рідної людини

Смерть жінки настала внаслідок закритої тупої травми живота

У Вінниці, яка страждає від безчинств хуліганів, міський суд виніс вирок чоловікові, що з особливою жорсткістю позбавив життя рідну сестру.

Про подробиці справи розповідається на сторінці установи.

Зазначається, що саме вбивство сталося ще у 2019 році під час розпивання братом та сестрою спиртних напоїв. Цей процес, як іноді буває, спричинив сварку, в ході якої чоловік у пориві гніву вирішив убити сестру. Він завдав жінці два удари по тулубу в ділянці нирок, від чого та впала на підлогу.

Після цього зловмисник "оголив нижню частину тіла потерпілої, взяв металевий гвоздодер і ввів його в задній прохід жінки, вдаривши по вільному кінці ". В результаті металевий предмет повністю увійшов до тіла потерпілої, завдавши тілесних ушкоджень, від яких вона померла.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть жінки настала внаслідок закритої тупої травми живота, що супроводжувалася пошкодженням внутрішніх органів малого тазу.

Суд ретельно вивчив усі надані сторонами докази та за результатами повного та всебічного судового розгляду, визнав чоловіка винним у скоєнні кримінального злочину, передбаченого п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України та призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося про не менш шокуючий випадок: у Харківській області чоловік убив дружину, яка була на 7-му місяці вагітності.