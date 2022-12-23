Убив, розчленував і викинув на смітник: у Києві боксер із Горлівки позбавив життя місцевого мешканця

Колишній спортсмен мав намір "пожити в квартирі" вбитої ним людини

У столиці, де навіть партія у шахи може коштувати життя людині, сталося вбивство на бульварі Дружби народів.

Про інцедент повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури.

Згідно з повідомленням правоохоронців, у листопаді минулого року в одній із квартир на бульварі Дружби Народів виник конфлікт між господарем, місцевим мешканцем та орендарем, колишнім боксером з Горлівки Донецької області.

У ході "розбірок" екс-спортсмен завдав удару в голову господареві квартири, від якого той помер.

Після вбивства зловмисник ще два дні проживав у квартирі, де знаходилося тіло потерпілого, а потім вирішив позбутися його шляхом розчленування. Залишки тіла чоловік запакував у заздалегідь заготовлені мішки, виніс на смітник, а приміщення ретельно вимив із застосуванням сильнодіючого миючого розчину.

За даними слідства, підозрюваний планував ще деякий час пожити у квартирі вбитого чоловіка, повідомивши його родичам, що постраждалий у стані алкогольного сп’яніння пішов у невідомому напрямку та не повернувся.

Ідентифікувати особу потерпілого вдалося завдяки низці експертиз шляхом порівняння із зразками ДНК його родичів, які на той час жили в Грузії.

Після їхніх сигналів правоохоронцям підозрюваного було затримано у Дарницькому районі столиці. Як згодом виявилося, на той час він ховався і збирався виїхати за кордон. Крім того, з’ясувалося, що до цього екс-боксера вже засудили за квартирні крадіжки та розбій.

З огляду на беззастережні докази, надані стороною звинувачення, суд визнав чоловіка винним у умисному вбивстві та призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

До набуття чинності вироку обвинувачуваний перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про сумний випадок, який стався у столиці між хрещеним батьком та його хрещеницею.