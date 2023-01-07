Убийство гантелей накануне Рождества: под Ровно мужчина лишил жизни товарища

Нанеся смертельные травмы знакомому, злоумышленник порезал ему шею ножом

В Ровенской области, где ранее хозяин дома до смерти забил своего гостя, произошел подобный печальный инцидент: встреча двух мужчин закончилась смертью одного из них.

О случившемся рассказали в областном управлении Нацполиции.

Правоохранителям удалось выяснить, что 48-летний житель села Большие Межиричи накануне вечером наведался в гости к знакомому — 43-летнему односельчанину.

А так как дело происходило незадолго до Рождества, то мужчины решили "отметить" встречу и наступающий праздник.

В ходе этого процесса между ними возник конфликт, во время которого хозяин, по предположениям полицейских, нанес гантелью гостю несколько ударов по голове, а затем порезал ему шею ножом.

Злополучный спортинвентарь

От полученных травм и ран тот скончался на месте преступления.

Нож, фигурирующий в деле

Сейчас злоумышленник общается со следователями: по факту умышленного убийства начато досудебное расследование.

Напомним о еще одном убийстве в Ровенской области: во время ссоры отца и сына старший мужчина зарубил своего отпрыска, нанеся ему не менее двух ударов топором по голове и рукам.