Убийство гантелей накануне Рождества: под Ровно мужчина лишил жизни товарища
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Нанеся смертельные травмы знакомому, злоумышленник порезал ему шею ножом
В Ровенской области, где ранее хозяин дома до смерти забил своего гостя, произошел подобный печальный инцидент: встреча двух мужчин закончилась смертью одного из них.
О случившемся рассказали в областном управлении Нацполиции.
Правоохранителям удалось выяснить, что 48-летний житель села Большие Межиричи накануне вечером наведался в гости к знакомому — 43-летнему односельчанину.
А так как дело происходило незадолго до Рождества, то мужчины решили "отметить" встречу и наступающий праздник.
В ходе этого процесса между ними возник конфликт, во время которого хозяин, по предположениям полицейских, нанес гантелью гостю несколько ударов по голове, а затем порезал ему шею ножом.
От полученных травм и ран тот скончался на месте преступления.
Сейчас злоумышленник общается со следователями: по факту умышленного убийства начато досудебное расследование.
Напомним о еще одном убийстве в Ровенской области: во время ссоры отца и сына старший мужчина зарубил своего отпрыска, нанеся ему не менее двух ударов топором по голове и рукам.