Вбив і ховав тіло 9 днів у ямі: у Дніпрі сварка чоловіків закінчилася смертю одного з них (відео)

Вбивця завдав своєму опоненту кілька ударів ножем у шию та голову

У Дніпрі стався інцидент, у ході якого сварка двох чоловіків закінчилася вбивством, після чого зловмисник спробував приховати тіло своєї жертви, ховаючи в ямі за будинком.

Про це йдеться у повідомленні обласного осередку Нацполіції.

21 грудня до правоохронців надійшло повідомлення про те, що 41-річний місцевий житель близько тижня не виходить на зв’язок. Поліція розпочали пошуки, перевіряючи усі можливі версії його зникнення.

У ході проведених розшукових заходів було встановлено, що у день зникнення чоловіка між ним та іншим мешканцем обласного центру виник конфлікт. У ході протиборства, що зав’язалося, 44-річний зловмисник завдав своєму опоненту множинні ножові поранення в шию і голову, в результаті яких той помер.

Сам вбивця, як було встановлено пізніше, сховав тіло жертви в ямі за будинком і 9 днів ховався від поліції. Правоохоронці розшукали підозрюваного у Кам’янському та за силової підтримки поліцейських полку поліції особливого призначення затримали його.

Слідство у справі триває.

Раніше повідомлялося про інший випадок на Дніпропетровщині: молодий хлопець зарізав чоловіка та намагався його спалити.