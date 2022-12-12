Вбивча гостинність: під Рівне господар будинку до смерті забив свого гостя

Непритомному гостю не надали допомоги і кинули лежати у дворі

У Рівненській області стався випадок із розряду "зустрілися — випили — побилися", коли чоловіки під впливом алкоголю починають з’ясовувати стосунки.

Про інцидент розповіли у обласному відділенні Нацполіції.

За інформацією правоохоронців, увечері шостого грудня 55-річний мешканець села Заруддя вирішив відвідати свого 30-річного товариша, який мешкає у селі Білобережжі. Зустріч вирішили відзначити застіллям, під час якого між чоловіками виник конфлікт.

Коли градус дискусії значно підвищився, у хід пішли останні аргументи у вигляді рукоприкладства: господар будинку почав бити гостя руками та ногами.

Коли той знепритомнів, молодший чоловік зі своєю співмешканкою винесли його з дому і кинули лежати у дворі, не надавши жодної допомоги, і не викликавши "швидку".

Через деякий час потерпілий зумів вибратися на дорогу, де його у свідомому стані виявив місцевий житель, який і викликав лікарів.

Незважаючи на вжиті медиками реанімаційні заходи, врятувати 55-річного чоловіка не вдалося, і наступного дня, сьомого грудня, він помер.

Розпочавши розслідування обставин убивства, поліцейські розшукали вбивцю у родичів співмешканки, а також провели обшук у будинку, де сталася трагедія, виявивши речові докази у вигляді зразків крові на стінах та на постільній білизні.

Завдяки роботі поліцейських слідчі змогли повідомити зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 КК України (навмисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. За вчинений злочин чоловікові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося про випадок, коли непроханий гість позбавив життя господарку будинку.