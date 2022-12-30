Була на сьомому місяці: на Харківщині чоловік убив вагітну дружину

Знаючи, що дружина перебуває в положенні, чоловік бив її руками та ногами по всьому тілу.

У Харківській області, де раніше чоловік зарізав кохану, завдавши їй 18 ударів ножем, винесено вирок у ще одній кримінальній справі.

Про суть конфлікту розповіли у Харківській обласній прокуратурі.

Згідно з повідомленням прокурорів, їм вдалося довести у суді, що смерть місцевої мешканки у вересні 2020 року сталася через побиття її чоловіком.

"У вересні 2020 року чоловік перебував удома зі своєю дружиною, яка була на 7 місяці вагітності. Проте... між подружжям виникла сварка... Чоловік почав бити дружину руками та ногами по всьому тілу. Від отриманих травм жінка померла разом із дитиною, яка носила під серцем ", — йдеться у повідомленні відомства.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у 2020 році обвинувачений був засуджений за ще однією справою і мав відбувати покарання у вигляді 200 годин громадських робіт, від якого ухилився.

У результаті колегія суддів Зміївського районного суду Харківської області визнала чоловіка винним за фактом умисного вбивства вагітної жінки (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України) та за фактом ухилення від покарання, не пов’язаного із позбавленням волі (ч. 2 ст. 389 КК України). Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Наразі триває термін його апеляційного оскарження.

Раніше повідомлялося, що сварка між чоловіками на Дніпропетровщині завершилася вбивством, після якого вбивця ховав тіло своєї жертви в ямі за будинком.