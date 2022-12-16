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Батько став синовбивцею: під Рівним чоловік зарубав рідного сина

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Валерій Лобовко Валерій Лобовко
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Затримання підозрюваного Новина оновлена 16 грудня 2022, 00:50
Затримання підозрюваного. Фото Відкриті джерела

Пенсіонер завдав синові ударів сокирою по голові та рукам

На Рівненщині, де раніше під час "розбірок" господар будинку побив до смерті свого гостя, стався не менш трагічний інцидент: у селі Вілія батько вбив рідного сина.

Про вбивство поліції повідомив молодший брат убитого, розповіли правоохоронці.

"У поліцію надійшло повідомлення від 42-річного мешканця села Соснове... що в сусідньому населеному пункті Вілья його батько зарубав старшого брата", — сказано у повідомленні правоохоронців.

Прибувши на місце НП, поліцейські встановили, що між 85-річним батьком та його 53-річним сином виник конфлікт на сімейно-побутовому ґрунті, під час якого батько завдав синові не менше двох ударів сокирою по голові та рукам.

Отримані травми виявилися несумісними із життям – потерпілий загинув на місці події. Згідно з лікарським свідченням смерть 53-річного чоловіка настала внаслідок масивної крововтрати та рани обличчя з пошкодженням судин.

Зброя вбивства

Поліцейським вбивця пояснив, що причиною сварки стало те, що син зловживав алкогольними напоями, постійно чіплявся до нього та принижував.

85-річного синовбивцю затримали. Через погіршення стану здоров’я його госпіталізували до лікарні, де підозрюваному буде забезпечено охорону.

На місці трагедії

Розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про сповіщення йому про підозру.

Нагадаємо, що раніше під Києвом батько позбавив життя власного сина та розчленував його тіло.

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#Рівненська область #Вбивство #Батько #Син