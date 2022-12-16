Батько став синовбивцею: під Рівним чоловік зарубав рідного сина
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Пенсіонер завдав синові ударів сокирою по голові та рукам
На Рівненщині, де раніше під час "розбірок" господар будинку побив до смерті свого гостя, стався не менш трагічний інцидент: у селі Вілія батько вбив рідного сина.
Про вбивство поліції повідомив молодший брат убитого, розповіли правоохоронці.
"У поліцію надійшло повідомлення від 42-річного мешканця села Соснове... що в сусідньому населеному пункті Вілья його батько зарубав старшого брата", — сказано у повідомленні правоохоронців.
Прибувши на місце НП, поліцейські встановили, що між 85-річним батьком та його 53-річним сином виник конфлікт на сімейно-побутовому ґрунті, під час якого батько завдав синові не менше двох ударів сокирою по голові та рукам.
Отримані травми виявилися несумісними із життям – потерпілий загинув на місці події. Згідно з лікарським свідченням смерть 53-річного чоловіка настала внаслідок масивної крововтрати та рани обличчя з пошкодженням судин.
Поліцейським вбивця пояснив, що причиною сварки стало те, що син зловживав алкогольними напоями, постійно чіплявся до нього та принижував.
85-річного синовбивцю затримали. Через погіршення стану здоров’я його госпіталізували до лікарні, де підозрюваному буде забезпечено охорону.
Розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про сповіщення йому про підозру.
Нагадаємо, що раніше під Києвом батько позбавив життя власного сина та розчленував його тіло.