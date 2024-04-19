В РФ привыкли поливать грязью всех подряд

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, которая недавно оскорбила мэра Парижа Анн Идальго, на этот раз задела российскую фигуристку Марию Талалайкину. Тренер в жесткой форме намекнула, что про нее никто не вспомнит.

Соответствующий комментарий Тарасовой приводит "Матч ТВ". 21 летняя Талалайкина накануне завершила карьеру.

– А вы ее запомнили? Вот и я нет. Она могла даже не объявлять о завершении карьеры, мало кто ее помнит.

– На чемпионате России вы говорили, что у нее есть лишний вес, может это и помешало ей выступать?

– Не хочу об этом говорить, не буду объяснять то, что я сказала полгода назад. Она не была в сборной команде, так о ком вы пишете? Зачем, кому вы хотите сделать хорошо? Вы что, за каждым г*вном следите, что ли? Я ее не запомнила как девочку, которая может защищать честь нашей Родины, – сказала Тарасова.

Талалайкина не может похвастаться большими успехами на международной арене, однако в РФ она сумела взять "бронзу" на Кубке России 2019/20.

Выступление Талалайкиной в 2023 году

Напомним, недавно Тарасова оскорбила латвийского фигуриста Дениса Васильева, который назвал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян на Игры в Париже поспешным.