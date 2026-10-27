"Дедушка" и годы молчания: дело о сексуальном насилии в Харьковской области получило новый поворот — детали на SWEET.TV

Вышел новый эпизод проекта "Расследование с Андреем Данилевичем"

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26-летняя Ольга Бережная из Харьковской области утверждает, что в детстве подвергалась сексуальному насилию со стороны мужчины, которого в семье называла дедушкой. После работы команды проекта "Расследование с Андреем Данилевичем" на SWEET.TV в деле появились новые подробности: 78-летнему Анатолию Якименко сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

В выпуске "Изнасилованное детство. Книга воспоминаний" журналисты восстановили историю обращений Ольги за помощью, поговорили со свидетелями её детских признаний и выслушали позицию мужчины, которого она обвиняет. Психолог Татьяна Славина также объяснила, на какие изменения в поведении ребёнка стоит обращать внимание и как действовать, если он рассказал о сексуальном насилии.

По словам Ольги, насилие происходило, когда ей было от десяти до пятнадцати лет. Она обвиняет мужчину, которого в семье называла дедушкой, – отчима своего отца. События, о которых рассказывает Ольга, связаны с её пребыванием в доме бабушки. Женщина утверждает, что пыталась рассказать о пережитом близким и в школе, однако не получила должной поддержки.

Анатолий Якименко

Когда педагоги узнали о ситуации и были готовы обратиться в полицию, девушка рассказала об этом матери. Реакцию женщины Ольга вспоминает так:

"Мама говорит: "Не надо. Никому этого не рассказывай, ты разрушишь семью"".

По словам героини, после этого разговора она испугалась и сказала педагогам, что выдумала эту историю, потому что ей не хватало внимания.

Поэтому журналистам было важно восстановить не только обстоятельства предполагаемого насилия, но и историю обращений за помощью: кому Ольга рассказывала, когда это происходило и что эти люди помнят сегодня.

Журналисты поговорили со школьной подругой Ольги. Та вспомнила, что слышала от неё о насилии ещё в подростковом возрасте. В то же время она не была свидетельницей описанных событий, поэтому её воспоминания сами по себе не подтверждают факт насилия.

Анатолий Якименко категорически отверг обвинения. В телефонном разговоре с журналистами он предположил, что Ольга стремится завладеть семейным имуществом.

Ольга также добровольно согласилась пройти полиграф. Исследование проводил полиграфолог Владимир Ведмедь. Он анализировал её ответы на вопросы о сексуальных контактах с Якименко в возрасте от десяти до пятнадцати лет, а также о возможной материальной заинтересованности в разглашении этой истории.

Ольга согласилась пройти полиграф

Как заметить опасность и поддержать ребёнка

Татьяна Славина – психолог, сексолог, президент Международной ассоциации сексологов и психологов – приняла участие в выпуске и эксклюзивно для SWEET.TV поделилась советами для родителей.

– На что родителям стоит обратить внимание?

– Внезапные изменения в поведении ребёнка: тревожность, замкнутость, нарушения сна, страх перед конкретным человеком, избегание прикосновений, необычное сексуализированное поведение или непонятные подарки и секреты со взрослыми. Эти признаки не обязательно свидетельствуют о сексуальном насилии, но дают повод внимательнее отнестись к состоянию ребёнка.

– Как правильно разговаривать с ребёнком?

– Не допрашивайте, не обвиняйте и не требуйте подробностей. Спросите, что его беспокоит, дайте почувствовать поддержку и объясните: "Ты можешь рассказать мне что угодно, я не буду тебя обвинять и помогу". Если ребёнок сообщил о насилии – обеспечьте его безопасность и обратитесь в соответствующие службы.

– Как защитить ребёнка?

– С раннего возраста учите ребёнка устанавливать телесные границы с помощью "Правила трусиков": моё тело принадлежит мне, я имею право сказать "нет", о небезопасных прикосновениях можно рассказывать. Объясняйте разницу между сюрпризами и опасными секретами, создайте "круг безопасности" из взрослых, к которым можно обратиться за помощью. И самое главное – ответственность за защиту ребёнка всегда лежит на взрослых.

Новый эпизод проекта "Расследование с Андреем Данилевичем"