"Дедушка" и годы молчания: дело о сексуальном насилии в Харьковской области получило новый поворот — детали на SWEET.TV
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Вышел новый эпизод проекта "Расследование с Андреем Данилевичем"
26-летняя Ольга Бережная из Харьковской области утверждает, что в детстве подвергалась сексуальному насилию со стороны мужчины, которого в семье называла дедушкой. После работы команды проекта "Расследование с Андреем Данилевичем" на SWEET.TV в деле появились новые подробности: 78-летнему Анатолию Якименко сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
В выпуске "Изнасилованное детство. Книга воспоминаний" журналисты восстановили историю обращений Ольги за помощью, поговорили со свидетелями её детских признаний и выслушали позицию мужчины, которого она обвиняет. Психолог Татьяна Славина также объяснила, на какие изменения в поведении ребёнка стоит обращать внимание и как действовать, если он рассказал о сексуальном насилии.
По словам Ольги, насилие происходило, когда ей было от десяти до пятнадцати лет. Она обвиняет мужчину, которого в семье называла дедушкой, – отчима своего отца. События, о которых рассказывает Ольга, связаны с её пребыванием в доме бабушки. Женщина утверждает, что пыталась рассказать о пережитом близким и в школе, однако не получила должной поддержки.
Когда педагоги узнали о ситуации и были готовы обратиться в полицию, девушка рассказала об этом матери. Реакцию женщины Ольга вспоминает так:
"Мама говорит: "Не надо. Никому этого не рассказывай, ты разрушишь семью"".
По словам героини, после этого разговора она испугалась и сказала педагогам, что выдумала эту историю, потому что ей не хватало внимания.
Поэтому журналистам было важно восстановить не только обстоятельства предполагаемого насилия, но и историю обращений за помощью: кому Ольга рассказывала, когда это происходило и что эти люди помнят сегодня.
Журналисты поговорили со школьной подругой Ольги. Та вспомнила, что слышала от неё о насилии ещё в подростковом возрасте. В то же время она не была свидетельницей описанных событий, поэтому её воспоминания сами по себе не подтверждают факт насилия.
Анатолий Якименко категорически отверг обвинения. В телефонном разговоре с журналистами он предположил, что Ольга стремится завладеть семейным имуществом.
Ольга также добровольно согласилась пройти полиграф. Исследование проводил полиграфолог Владимир Ведмедь. Он анализировал её ответы на вопросы о сексуальных контактах с Якименко в возрасте от десяти до пятнадцати лет, а также о возможной материальной заинтересованности в разглашении этой истории.
Как заметить опасность и поддержать ребёнка
Татьяна Славина – психолог, сексолог, президент Международной ассоциации сексологов и психологов – приняла участие в выпуске и эксклюзивно для SWEET.TV поделилась советами для родителей.
– На что родителям стоит обратить внимание?
– Внезапные изменения в поведении ребёнка: тревожность, замкнутость, нарушения сна, страх перед конкретным человеком, избегание прикосновений, необычное сексуализированное поведение или непонятные подарки и секреты со взрослыми. Эти признаки не обязательно свидетельствуют о сексуальном насилии, но дают повод внимательнее отнестись к состоянию ребёнка.
– Как правильно разговаривать с ребёнком?
– Не допрашивайте, не обвиняйте и не требуйте подробностей. Спросите, что его беспокоит, дайте почувствовать поддержку и объясните: "Ты можешь рассказать мне что угодно, я не буду тебя обвинять и помогу". Если ребёнок сообщил о насилии – обеспечьте его безопасность и обратитесь в соответствующие службы.
– Как защитить ребёнка?
– С раннего возраста учите ребёнка устанавливать телесные границы с помощью "Правила трусиков": моё тело принадлежит мне, я имею право сказать "нет", о небезопасных прикосновениях можно рассказывать. Объясняйте разницу между сюрпризами и опасными секретами, создайте "круг безопасности" из взрослых, к которым можно обратиться за помощью. И самое главное – ответственность за защиту ребёнка всегда лежит на взрослых.
Полную историю Ольги Бережной и комментарии экспертов смотрите в выпуске "Изнасилованное детство. Книга воспоминаний" проекта "Расследование с Андреем Данилевичем" на SWEET.TV.