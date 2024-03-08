Крики и стоны: в РФ женская лыжная гонка превратилась в фильм ужасов (видео)

Юные лыжницы стали жертвой халатности организаторов, но в РФ винят во всем спортсменок

В пятницу, 8 марта, в Международный женский день в селе Эсто-Садок (Краснодарский край, РФ) проходили лыжные гонки в рамках Спартакиады учащихся. Женская гонка завершилась массовым завалом, из-за чего некоторые спортсменки получили серьезные травмы.

Об этом рассказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в комментарии для "Матч ТВ". Причиной инцидента стало решение организаторов провести гонку с массовым стартом среди неподготовленных детей 2006/07 годов рождения в плохую погоду на "плохой" трассе.

"Есть две травмы: одна девочка получила черепно‑мозговую травму, другая сломала руку. Больше, к счастью, ничего нет. Сейчас девочки в больнице", – сказала Вяльбе.

Мать одной из лыжниц, попавших в завал, потребовала наказать организаторов гонки.

"Трасса просто дерьмо! Она растаяла, там рыхлый снег, а перед соревнованиями еще прошли ратраком. Из снега получился лед! Кому пришла идея проводить там гонку среди детей?" — цитирует мать пострадавшей "Матч ТВ".

Лыжница Дарья Ермакова показала последствия падения во время гонки. Девушка отметила, что до начала стартов говорила о плохой погоде.

Дарья Ермакова после гонки на Спартакиаде учащихся в РФ

Невероятно, но в лыжной федерации винят во всем самих лыжниц.

"Ничего страшного, господи. Что, это первый раз в спорте? Все дело в том, что эти спортсмены даже не готовы к такой трассе. Уровень этих спортсменок очень низкий", – сказала Вяльбе в комментарии для "СЭ".

Ранее Вяльбе заявила, что весь лыжный мир завидует организации соревнований в РФ. Напомним, мэр Тронхейма (Норвегия) Кент Ранум выступил против участия российских лыжников в чемпионате мира 2025 года, после чего последовала грубая реакция из РФ.