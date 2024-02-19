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От них лучше держаться подальше: какие деревья притягивают негатив

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Некоторые деревья имеют отрицательную энергетику (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 19 февраля 2024, 18:25
Некоторые деревья имеют отрицательную энергетику (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Мы подскажем, какие деревья лучше не сажать у дома.

С давних времен люди верили, что некоторые деревья имеют отрицательную энергетику и могут привлекать неудачи, болезни и другие неприятности. Какие же деревья не рекомендуется сажать у дома?

1. Ива:

  • Символ скорби и печали.
  • Считается, что верба притягивает болезни и смерть.
  • Не рекомендуется сажать у дома, где живут маленькие дети.

2. Тополь:

  • Считается, что тополь притягивает молнии.
  • Может отрицательно влиять на здоровье живущих поблизости людей.
  • Не рекомендуется сажать возле жилых домов.

3. Береза:

  • Символ несчастливой любви и развода.
  • Считается, что береза может притягивать нищету.
  • Не рекомендуется сажать у входной двери.

4. Дуб:

  • Очень мощное дерево, которое может подавлять энергетику людей.
  • Не рекомендуется сажать на небольших участках.
  • Может забирать много питательной влаги из почвы.

5. Осина:

  • Символ зла и нечистой силы.
  • Считается, что осина притягивает отрицательную энергетику.
  • Не рекомендуется сажать на участке.

6. Каштан:

  • Считается, что каштан привлекает неприятности и неудачи.
  • Может отрицательно влиять на сон.
  • Не рекомендуется сажать возле спальни.

7. Ель:

  • Символ горя и печали.
  • Считается, что ель притягивает болезни.
  • Не рекомендуется сажать на участке.

Помните:

Это только народные поверья, которые не всегда сбываются. Не следует слепо верить в них и принимать окончательное решение, основываясь только на них.

Совет:

При выборе деревьев для сада руководствуйтесь своими личными предпочтениями и здравым смыслом.

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