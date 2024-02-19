От них лучше держаться подальше: какие деревья притягивают негатив

Мы подскажем, какие деревья лучше не сажать у дома.

С давних времен люди верили, что некоторые деревья имеют отрицательную энергетику и могут привлекать неудачи, болезни и другие неприятности. Какие же деревья не рекомендуется сажать у дома?

1. Ива:

Символ скорби и печали.

Считается, что верба притягивает болезни и смерть.

Не рекомендуется сажать у дома, где живут маленькие дети.

2. Тополь:

Считается, что тополь притягивает молнии.

Может отрицательно влиять на здоровье живущих поблизости людей.

Не рекомендуется сажать возле жилых домов.

3. Береза:

Символ несчастливой любви и развода.

Считается, что береза может притягивать нищету.

Не рекомендуется сажать у входной двери.

4. Дуб:

Очень мощное дерево, которое может подавлять энергетику людей.

Не рекомендуется сажать на небольших участках.

Может забирать много питательной влаги из почвы.

5. Осина:

Символ зла и нечистой силы.

Считается, что осина притягивает отрицательную энергетику.

Не рекомендуется сажать на участке.

6. Каштан:

Считается, что каштан привлекает неприятности и неудачи.

Может отрицательно влиять на сон.

Не рекомендуется сажать возле спальни.

7. Ель:

Символ горя и печали.

Считается, что ель притягивает болезни.

Не рекомендуется сажать на участке.

Помните:

Это только народные поверья, которые не всегда сбываются. Не следует слепо верить в них и принимать окончательное решение, основываясь только на них.

Совет:

При выборе деревьев для сада руководствуйтесь своими личными предпочтениями и здравым смыслом.

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