От них лучше держаться подальше: какие деревья притягивают негатив
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Мы подскажем, какие деревья лучше не сажать у дома.
С давних времен люди верили, что некоторые деревья имеют отрицательную энергетику и могут привлекать неудачи, болезни и другие неприятности. Какие же деревья не рекомендуется сажать у дома?
1. Ива:
- Символ скорби и печали.
- Считается, что верба притягивает болезни и смерть.
- Не рекомендуется сажать у дома, где живут маленькие дети.
2. Тополь:
- Считается, что тополь притягивает молнии.
- Может отрицательно влиять на здоровье живущих поблизости людей.
- Не рекомендуется сажать возле жилых домов.
3. Береза:
- Символ несчастливой любви и развода.
- Считается, что береза может притягивать нищету.
- Не рекомендуется сажать у входной двери.
4. Дуб:
- Очень мощное дерево, которое может подавлять энергетику людей.
- Не рекомендуется сажать на небольших участках.
- Может забирать много питательной влаги из почвы.
5. Осина:
- Символ зла и нечистой силы.
- Считается, что осина притягивает отрицательную энергетику.
- Не рекомендуется сажать на участке.
6. Каштан:
- Считается, что каштан привлекает неприятности и неудачи.
- Может отрицательно влиять на сон.
- Не рекомендуется сажать возле спальни.
7. Ель:
- Символ горя и печали.
- Считается, что ель притягивает болезни.
- Не рекомендуется сажать на участке.
Помните:
Это только народные поверья, которые не всегда сбываются. Не следует слепо верить в них и принимать окончательное решение, основываясь только на них.
Совет:
При выборе деревьев для сада руководствуйтесь своими личными предпочтениями и здравым смыслом.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какая порода собак приносит удачу, а какая — деньги и любовь, приметы и предрассудки. Кроме этого, вас может заинтересовать, почему нельзя носить деньги в кармане.