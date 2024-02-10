Подковы, иконы и что еще? Какие обереги предков защищают от беды и печали

Эти 5 оберегов доступны нам всем, и уже сегодня!

В домах наших предков всегда были обереги. Люди не жалели средств и усилий, чтобы защитить свою семью от беды и горя. И хорошо, что для этого не приходилось обращаться к сомнительным ведьмам или тратить огромные суммы на загадочные амулеты.

Даже сегодня эти защитные символы доступны каждому из нас, и использование их совсем не лишнее, пишет vazhnoznat. Рассказываем о 5 оберегах предков, которые могут отвадить от жилища нечисть, беду и другие несчастья, и при этом привлечь в дом удачу.

Подковы

Подковы служат идеальными оберегами. Традиционное место для подвешивания подковы — над входной дверью, чтобы каждый, входящий в дом, проходил под ней. Но важно помнить: подкову следует вешать рогами вверх.

Иконы

В старину в домах обязательно присутствовал особый уголок, известный как "красный угол". Там хранились священные иконы, которые считались защитой от беды. Однако сегодня желательно иметь хотя бы одну настоящую старинную икону, заряженную молитвами и благословениями.

Свечи

Свеча как символ защиты по-прежнему приветствуется в любом доме. Такая свеча должна быть освящена, а зажигать ее лучше всего только во время молитвы.

Чеснок

Качественная пища часто была для наших предков символом благополучия. И среди всех блюд, приносящих удачу, особенно ценился чеснок. Он не только ассоциировался со здоровьем, но и отпугивал злых духов. Сегодня многие хозяйки вешают венок из чеснока.

Мед

Наши предки верили в его магические свойства. В древности он также символизировал богатство, поэтому горшок меда всегда был желанным гостем в доме, а важных посетителей обязательно угощали этим лакомством.

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