Правильная одежда – залог успешного свидания: советы, как его подобрать

Что нужно надеть, чтобы свидание было удачным

Свидание – событие, полное переживаний, волнений, но в то же время радости и счастья. К нему всегда готовятся с особым трепетом. Поэтому важно выбрать красивую и стильную одежду, модную прическу и макияж. Однако мало кто знает, что выбрав неправильный наряд, можно привлечь неудачи в этот день. А раньше мы рассказывали о приметах о любви.

Оказывается, что именно одежда, которую вы наденете на свидание, может повлиять на вашу жизнь в будущем. Об этом пишет Ukr.Media.

Что нужно надеть на свидание

Цвет

Есть цвета в одежде, притягивающие удачу. К примеру, красный символизирует любовь и поднимает настроение. Красный наряд на первом свидании – это знак силы по народным приметам.

Зеленый цвет символизирует гармонию. Поэтому если у вас цель — крепкие и глубокие отношения, то следует выбрать зеленый наряд. Также образ этого цвета показывает серьезность намерений.

Ткани и их энергетика

Шелк привлекает чувственность. Поэтому следует одеть наряд из этого материала. Также шелк будет способствовать глубоким эмоциональным связям в отношениях.

Льняные материалы символизируют легкость и естественность. Если наденете льняную одежду, создадите непринужденную и комфортную атмосферу.

Аксессуары

Украшения и камни. О них важно не забывать. К примеру, если вы наденете розовый кварц, он привлечет любовь. Также украшения из этого камня притягивают положительную энергетику на свидании.

Ароматы

Важно помнить об ароматах. Запах роз и лаванды может создать романтическую атмосферу. Можно сделать собственноручно такой парфюм или приобрести готовый.

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