Новогодние игрушки могут повлиять на вашу жизнь: как и где их правильно хранить

Новогодние игрушки не стоит класть в пакеты или обматывать бумагой

Большинство людей, когда разбирают елку после праздников, даже не задумываются, как правильно хранить игрушки. Оказывается, то, как и куда вы кладете новогодние украшения, может повлиять на будущий год. А раньше мы уже рассказывали, о чем предвещает порванную одежду.

Правильное хранение новогодних украшений может положительно или отрицательно повлиять на ваше эмоциональное состояние. Об этом пишет Ukr.Media.

Как хранить новогодние украшения

В отдельной коробке. Стоит выделить для елочных игрушек отдельное пространство – коробку. Так вы создадите энергетическую границу между прошлым и будущим. Это как символ прощания со старым годом. А также так игрушки не будут ломаться.

Ароматы для защиты

В коробку с украшениями можно положить веточки сухой лаванды или палочки корицы. Народные приметы говорят, что вы сможете защититься от злых духов и создать приятную атмосферу. С практической точки зрения такие ароматы обеспечат приятный аромат во время последующего использования.

Зажгите свечу

Согласно приметам, при составлении новогодних украшений нужно зажечь свечу. Она привлечет энергии, которые способны защищать ваш дом и создавать приятную атмосферу в нем на протяжении целого года. Свечу важно погасить. Можно ее положить в коробку с украшениями.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя мыть пол вокруг человека. Мы поделились интересными приметами и предрассудками.