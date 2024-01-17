Как правильно делать покупки, чтобы они долго прослужили, а вы не обеднели по народным приметам

Почему нельзя делать покупки в понедельник

Очень часто случается такое, что после приобретения какой-либо вещи мы замечаем, что она довольно скоро выходит из строя. Может быть, вы просто неправильно ее покупали. А раньше мы рассказывали, где нельзя хранить деньги, чтобы не навлечь бедность.

Для того чтобы приобретенная вещь долго прослужила и приносила вам радость, эзотерики советуют при покупке соблюдать некоторые правила. Об этом пишет Ukr.Media.

Приметы о покупках

Даже в случае если очень хочется что-то купить, не стоит этого делать, если у вас осталась сумма, равная стоимости этой вещи. Эзотерики говорят, что сделав это, денег не будет хватать до тех пор, пока эта вещь не сносится и вы ее не выкинете.

Обойти эту примету можно, если при покупке вы оставите несколько купюр в кошельке. А если после обновки останется большая сумма, то приметы говорят, что в доме будет достаток.

Поверья говорят, что все до последнего нужно тратить, если вы выиграли в лотерею. Купленные вещи за эти средства, по словам эзотериков, прослужат долго и будут приносить радость.

Не стоит покупать что-либо у жадных продавцов

Считается, что так можно навлечь на себя беду. Заключая сделку с алчным продавцом, можно "заразиться" этой чертой характера.

Снимите шапку, если торгуетесь

Если хотите, чтобы торги закончились удачно для вас, следует снять головной бор и вытереть им лоб. Многие считают, что торговаться – это моветон, однако если это делать правильно, сделка закончится на ваших условиях.

Когда делать покупки

Народные приметы говорят, что для того, чтобы покупка была удачной, ее нужно делать в среду или четверг. Однако если в эти дни вы получили зарплату, не тратьте ни копейки. В день поступления средств лучше не транжирить деньги.

Не совершайте покупки в понедельник. Так вместе с новым предметом можно принести в дом ссоры и конфликты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем опасно тратить деньги в день зарплаты. Мы поделились интересными приметами и предрассудками.