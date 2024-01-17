Привлечете удачу и деньги: приметы о венике

Мы подскажем, как правильно пользоваться веником, чтобы привлечь деньги

Веник – это не просто предмет быта, но и символ изобилия и благополучия. В народе существует множество примет, связанных с веником. Некоторые из них могут помочь вам привлечь в дом деньги и удачу.

Об этом пишет glavred.

Вот несколько примет о венике, которые помогут вам стать богаче:

Веник должен стоять ручкой вниз. Да он будет притягивать в дом деньги и удачу.

Нельзя давать веник в руки чужому человеку. Это может привести к тому, что вы потеряете часть своего изобилия.

Если вы хотите, чтобы в вашем доме всегда были деньги, нельзя подметать во время отъезда кого-то из домочадцев. Это может привести к тому, что человек не вернется.

Если вы хотите привлечь в дом богатство, то перед тем как подметать, нужно перекреститься.

Если вы хотите, чтобы в вашем доме всегда были деньги, нельзя выбрасывать старый веник. Его нужно сжечь или зарыть в землю.

Вот несколько советов, которые помогут вам придерживаться этих примет:

Веник лучше хранить в прихожей или другом месте, где его не видно посторонним людям.

Если вы хотите одолжить веник кому-то из друзей или знакомых, то лучше отдать ему новый веник, который вы приобрели специально для этого.

Если вы хотите, чтобы кто-нибудь из домочадцев вернулся домой, то подметите пол в его комнате, когда он отсутствует.

Перекрестившись перед тем, как подметать, вы призываете Божью помощь в привлечении богатства.

Старый веник, который вы хотите выбросить, нужно сжечь или зарыть в землю. Так вы не лишите себя достатка.

Конечно, верить в приметы или нет – это личное дело каждого. Однако, если вы хотите привлечь в свой дом богатство и удачу, то придерживаться этих примет не помешает.

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