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Как можно "вынести" благосостояние из дома на Старый Новый год за народными приметами

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Приметы на Старый Новый год
Приметы на Старый Новый год. Фото pixabay.com

Как в этот день можно привлечь проблемы с финансами, сделав одно неправильное действие

Старый Новый год – не церковный праздник. Его отмечают с 13 на 14 января как по новому, так и по старому стилю. Существует много примет об этом дне. Они могут предвещать как о чем-то хорошем, да и плохом.

Некоторые действия в этот день могут доставить беду. Об этом пишет Obozrevatel.

Приметы на Старый Новый год

  • Надо избавиться от мусора перед праздником. Это будет символизировать приход нового и хорошего, а также отзовет несчастье.
  • Не стоит считать монеты. Это может привести к бедности.
  • Нельзя одалживать деньги. Это тоже может привлечь финансовые проблемы.
  • Также нельзя произносить слово "тринадцать". Раньше верили, что это может привлечь беду на семью.
  • Запрещается ссориться и произносить матерные слова. Таким образом, можно привлечь конфликты на целый год.
  • Нельзя убирать в этот день. Так можно убрать благополучие из дома.

Как привлечь удачу и счастье

  • Надо одеться в новые вещи в этот день. Так будете ходить в новом круглый год.
  • Если вы намерены жениться на любимом человеке, это стоит сделать именно на Старый Новый год. Так в вашей жизни будет много приятных событий.
  • Также считалось, что старый год нужно провести очень весело. Так новый год будет таким же.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что предвещает стук земляники в окно. Мы поделились интересными приметами и предрассудками.

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