Как можно "вынести" благосостояние из дома на Старый Новый год за народными приметами

Как в этот день можно привлечь проблемы с финансами, сделав одно неправильное действие

Старый Новый год – не церковный праздник. Его отмечают с 13 на 14 января как по новому, так и по старому стилю. Существует много примет об этом дне. Они могут предвещать как о чем-то хорошем, да и плохом.

Некоторые действия в этот день могут доставить беду. Об этом пишет Obozrevatel.

Приметы на Старый Новый год

Надо избавиться от мусора перед праздником. Это будет символизировать приход нового и хорошего, а также отзовет несчастье.

Не стоит считать монеты. Это может привести к бедности.

Нельзя одалживать деньги. Это тоже может привлечь финансовые проблемы.

Также нельзя произносить слово "тринадцать". Раньше верили, что это может привлечь беду на семью.

Запрещается ссориться и произносить матерные слова. Таким образом, можно привлечь конфликты на целый год.

Нельзя убирать в этот день. Так можно убрать благополучие из дома.

Как привлечь удачу и счастье

Надо одеться в новые вещи в этот день. Так будете ходить в новом круглый год.

Если вы намерены жениться на любимом человеке, это стоит сделать именно на Старый Новый год. Так в вашей жизни будет много приятных событий.

Также считалось, что старый год нужно провести очень весело. Так новый год будет таким же.

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