Как можно "вынести" благосостояние из дома на Старый Новый год за народными приметами
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Как в этот день можно привлечь проблемы с финансами, сделав одно неправильное действие
Старый Новый год – не церковный праздник. Его отмечают с 13 на 14 января как по новому, так и по старому стилю. Существует много примет об этом дне. Они могут предвещать как о чем-то хорошем, да и плохом.
Некоторые действия в этот день могут доставить беду. Об этом пишет Obozrevatel.
Приметы на Старый Новый год
- Надо избавиться от мусора перед праздником. Это будет символизировать приход нового и хорошего, а также отзовет несчастье.
- Не стоит считать монеты. Это может привести к бедности.
- Нельзя одалживать деньги. Это тоже может привлечь финансовые проблемы.
- Также нельзя произносить слово "тринадцать". Раньше верили, что это может привлечь беду на семью.
- Запрещается ссориться и произносить матерные слова. Таким образом, можно привлечь конфликты на целый год.
- Нельзя убирать в этот день. Так можно убрать благополучие из дома.
Как привлечь удачу и счастье
- Надо одеться в новые вещи в этот день. Так будете ходить в новом круглый год.
- Если вы намерены жениться на любимом человеке, это стоит сделать именно на Старый Новый год. Так в вашей жизни будет много приятных событий.
- Также считалось, что старый год нужно провести очень весело. Так новый год будет таким же.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что предвещает стук земляники в окно. Мы поделились интересными приметами и предрассудками.