Как можно навлечь беду, посмотрев в зеркало перед сном

Зеркало – связь между нашим и потусторонним миром

Наверное, для каждого человека посмотреть перед сном в зеркало — привычка. Это приятный ритуал, особенно для женщин. Однако по народным приметам этого делать нельзя. Раньше мы рассказывали о приметах об игле. Теперь поговорим о зеркале.

Собственное отражение, которое вы увидели перед сном, может нести негативное значение. Об этом рассказали на life-ukr.uaportal.

Дело в том, что зеркало — так называемый портал в загробный мир. Считалось, что после заката злые силы могут плохо влиять на людей, видящих свое отражение.

Также приметы советуют забрать зеркала, стоящие в спальне. Особенно если они находятся напротив кровати. Лучше, чтобы спящий человек не отражался в зеркале, поскольку это может привлечь негативную энергетику.

Этими приметами можно пренебречь, если речь идет о вечернем уходе и процедурах гигиены. Если вы смотрите в зеркало, чтобы умыться, почистить зубы, можно не переживать. Эти предрассудки связаны с зеркалами, расположенными в спальне и не связанными с важными рутинными делами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя стирать одежду с утра. Мы поделились интересными приметами.