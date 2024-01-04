Что нельзя делать в пятницу, чтобы не навлечь несчастье: приметы и важные запреты

Рассказываем, каких действий лучше избегать в этот день

Суеверия о том, что в пятницу нельзя делать определенные вещи, встречаются в различных культурах по всему миру и имеют свои корни в истории и традициях. Существуют и подобные плохие приметы про понедельник. Попробуем же разобраться, почему нельзя играть свадьбу в пятницу и какие еще запреты таит этот день.

Почему нельзя жениться в пятницу — плохая примета

В этот день не рекомендуется планировать свадьбу или другие торжественные мероприятия. Пятница считается для этого неудачным днем во многих культурах.

Возможные объяснения этого могут быть связаны:

с религиозными убеждениями;

историческими событиями;

культурными обычаями.

Например, в христианской традиции пятница ассоциируется с днем распятия Христа, что может внушить веру в неблагоприятность этого дня для проведения особенно важных мероприятий и начала новых важных событий. Кроме того, согласно библейскому учению, в пятницу Адама и Еву изгнали из рая, также в этот день настанет Судный день.

Вот еще несколько интересных запретов и возможные последствия их нарушения:

Нельзя начинать новое дело в пятницу. Во многих культурах считается, что начинать что-то новое в этот день приведет к неудаче.

Не совершайте большие покупки и не принимайте важных судьбоносных решений. Во многих культурах существует поверье, что пятница – не лучшее время для крупных приобретений или принятия серьезных решений, так как это может привести к финансовым потерям или неприятностям.

Кроме того, избегайте зеркал и будьте осторожны с посудой. Некоторые суеверия гласят, что разбивание зеркала или посуды в пятницу приведет к семейным раздорам или несчастьям, так как это считается знаком беды.

Нарушение этих суеверий, конечно, может и не привести к реальным негативным последствиям. Но важно понимать, что суеверия основаны на культурных убеждениях и традициях, которые с течением времени стали частью нашей культурной истории. Эти запреты интригуют, добавляя загадочности в нашу жизнь. Но всегда помните, что истинная сила заключается в ваших действиях и решениях!

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя ходить под лестницей и откуда взялась эта примета. Узнайте из следующей статьи, к каким несчастьям это может привести.