Год Зеленого Дракона: новогодние приметы и традиции

Не делайте это в новогоднюю ночь, если не хотите притянуть несчастье

Уже очень скоро наступит год Зеленого Деревянного Дракона по китайскому календарю. По восточному гороскопу каждый год относится к одному из пяти элементов Земли: огню, воде, земле, дереву или металлу. В 2024 году Дракон "соединится" с деревом.

Существует множество примет и традиций на Новый год. О некоторых из них рассказали на vesti.

Предновогодние приметы

Подготовку к Новому году следует начинать за несколько дней до праздника. Сначала нужно убрать в доме. Главное – не мытье полов, а избавление от всего старого. Желательно выбросить ненужные и изношенные вещи, которые вы точно не будете использовать в следующем году. Лучше избавиться от того, что принесло неудачу. Эзотерики считают, что такой ритуал дает возможность высвободить энергию и привлекает к дому позитив.

Следует отметить, что убирать и стирать 31 декабря не стоит. Также работать в канун праздника — плохая примета, а подметание пола вообще может лишить успеха.

Что не стоит делать в новогоднюю ночь

Не стоит использовать ножницы в Новый год. Это приведет к ссоре. Не стоит также давать взаймы. Это принесет вам финансовые затруднения. Если возможно – лучше этой ночью отказаться от таблеток – прием лекарства может означать болезнь в грядущем году. Также нельзя бить посуду в эту ночь. Это принесет несчастье.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя встречать Новый год без елки. Мы поделились интересными приметами и предрассудками.