Високосный 2024-й: что категорически нельзя делать в этот год
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Високосный год будет отличиться от обычного не только количеством дней
Каждые четыре года мы вступаем в високосный год, где количество дней в году увеличивается до 366. Для тех, кто родился 29 февраля, наступает особенный праздничный период, когда они могут отметить свой день рождения.
Что являет собой високосный год, какие народные приметы существуют и что категорически нельзя делать – читайте в нашем материале. Начнем с того, почему наступает такой год.
Почему 2024 год будет високосным
Год в календаре представляет собой промежуток времени, в течение которого Земля завершает свой полный оборот вокруг Солнца. Этот период длится 365 дней и 6 часов. Тем не менее, человечество не учитывает эти календарные 6 часов, что приводит к тому, что за каждые 4 года накапливается целый день.
Ученые согласились добавлять один день к каждому четвертому году в календаре. Последний раз 29 февраля был в 2020 году. Следующий календарный год с 366 днями наступит в 2024 году.
Что нельзя делать в високосный год 2024
В восточной культуре неблагоприятную энергию високосного года ассоциируют с числом 4, которое содержит в себе значение слова "смерть". Известно, что високосный год всегда является четвертым по счету, что влечет за собой своеобразную репутацию опасного периода. Поэтому многие люди его боятся и не строят серьезных жизненных планов на эти 12 месяцев.
- Венчаться и делать свадьбу — к недолговечному браку и быстрому распаду семьи.
- Начинать собственное дело — оно может "прогореть".
- Менять работу – к убыткам.
- Покупать жилье — будет иметь отрицательную энергетику.
- Беременеть — считается, что ребенок будет без защиты высших сил.
Народные приметы в високосный год 2024
- В високосный год нельзя ничего покупать на смерть, иначе она скоро наступит.
- Не подбирайте с земли круглые предметы – не к добру.
- Нельзя собирать грибы и траву, особенно на Ивана Купала.
- Беременной женщине нельзя стричь волосы до родов.
- Для ребенка, родившегося 29 февраля, в документах о рождении лучше записать дату 28 февраля или 1 марта.
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