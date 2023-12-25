Високосный 2024-й: что категорически нельзя делать в этот год

Високосный год будет отличиться от обычного не только количеством дней

Каждые четыре года мы вступаем в високосный год, где количество дней в году увеличивается до 366. Для тех, кто родился 29 февраля, наступает особенный праздничный период, когда они могут отметить свой день рождения.

Что являет собой високосный год, какие народные приметы существуют и что категорически нельзя делать – читайте в нашем материале. Начнем с того, почему наступает такой год.

Почему 2024 год будет високосным

Год в календаре представляет собой промежуток времени, в течение которого Земля завершает свой полный оборот вокруг Солнца. Этот период длится 365 дней и 6 часов. Тем не менее, человечество не учитывает эти календарные 6 часов, что приводит к тому, что за каждые 4 года накапливается целый день.

Ученые согласились добавлять один день к каждому четвертому году в календаре. Последний раз 29 февраля был в 2020 году. Следующий календарный год с 366 днями наступит в 2024 году.

Что нельзя делать в високосный год 2024

В восточной культуре неблагоприятную энергию високосного года ассоциируют с числом 4, которое содержит в себе значение слова "смерть". Известно, что високосный год всегда является четвертым по счету, что влечет за собой своеобразную репутацию опасного периода. Поэтому многие люди его боятся и не строят серьезных жизненных планов на эти 12 месяцев.

Венчаться и делать свадьбу — к недолговечному браку и быстрому распаду семьи.

Начинать собственное дело — оно может "прогореть".

Менять работу – к убыткам.

Покупать жилье — будет иметь отрицательную энергетику.

Беременеть — считается, что ребенок будет без защиты высших сил.

Народные приметы в високосный год 2024

В високосный год нельзя ничего покупать на смерть, иначе она скоро наступит.

Не подбирайте с земли круглые предметы – не к добру.

Нельзя собирать грибы и траву, особенно на Ивана Купала.

Беременной женщине нельзя стричь волосы до родов.

Для ребенка, родившегося 29 февраля, в документах о рождении лучше записать дату 28 февраля или 1 марта.

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