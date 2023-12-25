Как защитить свой дом от злого глаза: простой обряд с монетой

Обряд с монетой – простой и эффективный способ защитить свой дом от негатива.

Каждый человек хочет, чтобы в его доме царила позитивная атмосфера, а домочадцы были здоровы и счастливы. Однако иногда в дом может проникнуть негативная энергия, которая может привести к ссорам, болезням и другим неприятностям. Существует множество способов защитить дом от негативной энергии. Одним из них является обряд с монетой.

Что нужно для обряда

Для обряда можно использовать любую монету, но лучше всего подойдет та, которая побывала в обращении. Такая монета уже впитала в себя энергию людей и может стать проводником положительной энергии в ваш дом.

Как провести обряд

Выберите день проведения ритуала. Это может быть любой день, но для усиления его эффекта лучше провести его в фазу растущей Луны.

Вечером, когда солнце уже зайдет за горизонт, возьмите монету в руку, являющуюся вашей доминирующей.

Закройте глаза и внимательно подумайте о своем желании оградить свой дом от негатива.

Про себя скажите следующие слова:

Монетка, монетка, мой талисман,

Защити дом мой от зла,

Пусть в нем царит мир и согласие,

Пусть радость и благо будут его гостями.

Удерживайте монету в руке еще несколько минут, продолжая внимательно думать о своем желании.

Положите монету в место, где она не будет видна.

Совет

Чтобы обряд был более эффективным, повторяйте его ежемесячно.

Почему этот ритуал действует?

Монеты часто использовались в магических обрядах как символы изобилия, богатства и защиты. Они считались, что обладают способностью притягивать к себе положительную энергию и отталкивать отрицательную. Монета, как символ изобилия и благополучия, помогает этой положительной энергетике распространиться по всему дому. Обряд с монетой может помочь создать в доме атмосферу изобилия, благополучия и гармонии, которая оттолкнет отрицательную энергию.

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