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Как защитить свой дом от злого глаза: простой обряд с монетой

Автор
Анастасия Джабер
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Этот обряд не требует особых навыков или знаний, и он достаточно ефективен (фото создано с помощью ИИ, Телеграф) Новость обновлена 25 декабря 2023, 11:47
Этот обряд не требует особых навыков или знаний, и он достаточно ефективен (фото создано с помощью ИИ, Телеграф). Фото Телеграф

Обряд с монетой – простой и эффективный способ защитить свой дом от негатива.

Каждый человек хочет, чтобы в его доме царила позитивная атмосфера, а домочадцы были здоровы и счастливы. Однако иногда в дом может проникнуть негативная энергия, которая может привести к ссорам, болезням и другим неприятностям. Существует множество способов защитить дом от негативной энергии. Одним из них является обряд с монетой.

Что нужно для обряда

Для обряда можно использовать любую монету, но лучше всего подойдет та, которая побывала в обращении. Такая монета уже впитала в себя энергию людей и может стать проводником положительной энергии в ваш дом.

Как провести обряд

  • Выберите день проведения ритуала. Это может быть любой день, но для усиления его эффекта лучше провести его в фазу растущей Луны.
  • Вечером, когда солнце уже зайдет за горизонт, возьмите монету в руку, являющуюся вашей доминирующей.
  • Закройте глаза и внимательно подумайте о своем желании оградить свой дом от негатива.
  • Про себя скажите следующие слова:

Монетка, монетка, мой талисман,

Защити дом мой от зла,

Пусть в нем царит мир и согласие,

Пусть радость и благо будут его гостями.

  • Удерживайте монету в руке еще несколько минут, продолжая внимательно думать о своем желании.
  • Положите монету в место, где она не будет видна.

Совет

Чтобы обряд был более эффективным, повторяйте его ежемесячно.

Почему этот ритуал действует?

Монеты часто использовались в магических обрядах как символы изобилия, богатства и защиты. Они считались, что обладают способностью притягивать к себе положительную энергию и отталкивать отрицательную. Монета, как символ изобилия и благополучия, помогает этой положительной энергетике распространиться по всему дому. Обряд с монетой может помочь создать в доме атмосферу изобилия, благополучия и гармонии, которая оттолкнет отрицательную энергию.

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#Деньги #Обериг #Обряды #Монетка