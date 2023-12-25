Как защитить свой дом от злого глаза: простой обряд с монетой
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Обряд с монетой – простой и эффективный способ защитить свой дом от негатива.
Каждый человек хочет, чтобы в его доме царила позитивная атмосфера, а домочадцы были здоровы и счастливы. Однако иногда в дом может проникнуть негативная энергия, которая может привести к ссорам, болезням и другим неприятностям. Существует множество способов защитить дом от негативной энергии. Одним из них является обряд с монетой.
Что нужно для обряда
Для обряда можно использовать любую монету, но лучше всего подойдет та, которая побывала в обращении. Такая монета уже впитала в себя энергию людей и может стать проводником положительной энергии в ваш дом.
Как провести обряд
- Выберите день проведения ритуала. Это может быть любой день, но для усиления его эффекта лучше провести его в фазу растущей Луны.
- Вечером, когда солнце уже зайдет за горизонт, возьмите монету в руку, являющуюся вашей доминирующей.
- Закройте глаза и внимательно подумайте о своем желании оградить свой дом от негатива.
- Про себя скажите следующие слова:
Монетка, монетка, мой талисман,
Защити дом мой от зла,
Пусть в нем царит мир и согласие,
Пусть радость и благо будут его гостями.
- Удерживайте монету в руке еще несколько минут, продолжая внимательно думать о своем желании.
- Положите монету в место, где она не будет видна.
Совет
Чтобы обряд был более эффективным, повторяйте его ежемесячно.
Почему этот ритуал действует?
Монеты часто использовались в магических обрядах как символы изобилия, богатства и защиты. Они считались, что обладают способностью притягивать к себе положительную энергию и отталкивать отрицательную. Монета, как символ изобилия и благополучия, помогает этой положительной энергетике распространиться по всему дому. Обряд с монетой может помочь создать в доме атмосферу изобилия, благополучия и гармонии, которая оттолкнет отрицательную энергию.
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