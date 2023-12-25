Не храните деньги в этих местах: что может привлечь бедность
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К чему может привести хранение средств в книгах
С деньгами связано много поверий. Например, по примете, с помощью свечи можно привлечь богатство. Также есть места, где средства хранить не стоит. Это может привлечь бедность в ваш дом.
Есть места, где присутствие средств излишне и даже чревато бедностью. Об этом рассказали на РадиоТреке.
Места, где нельзя хранить деньги
Книги
Многие люди прячут деньги в книги. Это может, на первый взгляд, показаться безопасным местом, но приметы говорят другое. Сохраняя банкноты в книгах, можете нарваться до больших непредсказуемых расходов. Особенно тогда, когда книга по трагической тематике.
Матрац
Распространенная практика – прятать деньги в матрас. Однако она тоже может отрицательно сказаться на вашей жизни. Приметы утверждают, что нельзя хранить деньги на месте отдыха. Спокойная и расслабленная атмосфера может замедлить накопление денег.
У входной двери
Не следует также хранить деньги у входа в дом. Приметы говорят, что размещение банкнот у входной двери будет способствовать финансовым проблемам. Дело в том, что у выхода находится много нечистой силы.
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