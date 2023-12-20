Нужна только свеча: как привлечь деньги в дом

Как с помощью свечи привлечь деньги в дом

Наши предки прислушивались к кукушке. Существовало много верований, которые помогали привлечь счастье, нрав и даже деньги. Они выделяли даже места в доме, где нельзя хранить веник.

Для того чтобы в доме водились деньги, в древности носили разные талисманы, правильно подметали дома и т.д. О примете, как привлечь средства в дом с помощью свечи, рассказали на radiotrek.

Чтобы привлечь деньги в свою жизнь, нужно купить в церкви пять белых свечей. Утром нужно только зажечь его в доме. После того как свечи догорят, теплый воск нужно скатать в один шарик. Охлажденный шарик следует положить в кошелек. Такой амулет привлекает деньги.

Также для привлечения богатства на дно неглубокой тарелки нужно налить чистую воду и положить на дно медную монету. Затем следует зажечь зеленую свечу и держать над миской, чтобы воск капал в воду. Затем воду нужно вылить на землю. Монету следует хранить как денежный талисман в своем кошельке. Нельзя никому показывать этот талисман.

Также на восходящую Луну брали две свечи красного или зеленого цвета, ставили друг напротив друга и поджигали. Между ними ставили два маленьких зеркала, а посредине клали горсть монет так, чтобы их отражение было видно в зеркалах. Такой ритуал способствует увеличению доходов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в какой день нужно поставить елку, чтобы привлечь удачу на весь год. Мы поделились интересными предрассудками.