Наделены плохой энергетикой: что согласно народным приметам нельзя дарить на Новый год
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Эти вещи и предметы лучше не дарить на Новый год
Все мы ждем новогодние праздники в предвкушении получить подарки от близких и самим порадовать родных приятными презентами. Однако, выбирая подарки, нужно помнить, что не все вещи и предметы подходят для дарения. Мы уже рассказывали об интересных способах загадать желание на Новый год, а сегодня делимся народными приметами о том, что нельзя дарить на Новый год.
Что нельзя дарить на Новый год согласно приметам
Острые предметы
Откажитесь от идеи подарить близким острые предметы — ножи, штопоры, ножницы. Такой подарок может и порадует человека, но может принести в его дом раздоры, болезни и неприятности в Новом году.
Домашний текстиль, халат, тапочки
Не стоит дарить родным ни халаты, ни тапки, ни носки, ни полотенца. Это личные вещи, которые человек должен покупать себе сам. Такие подарки несут в себе плохую энергетику.
Зеркало
Очень плохая идея дарить близкому человеку зеркало. Согласно народным приметам такой подарок может принести несчастья и бедность в дом.
Пустой кошелек или сумка
Если уже решили подарить человеку сумку или кошелек, то положите в них деньги или гостинец. Иначе вы обрекаете человека на бедность и финансовые трудности.
Часы
Как говорят народные приметы, часы в виде подарка "воруют" время. Человек будет постоянно не успевать и иметь проблемы. Так что лучше не дарить такой подарок близким людям.
Свечи
Сейчас есть большой выбор свечей — разных форм и ароматов. Однако лучше покупать такую ритуальную вещь самому. Особенно не рекомендовано дарить свечи на Новый год, это к неудачам и болезням.
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