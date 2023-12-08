Вырастут алкоголиками: вот какими 3 именами нельзя называть сыновей

Первая бутылка пива за гаражами нередко приводит к пьянству

Изучение имен, или именология, предполагает, что выбор имени может оказать влияние на характер и судьбу человека. Таким образом, важно тщательно подходить к выбору имени. Например, существуют мужские имена, которые, по мнению именологов, предрекают сложную судьбу, а также те, которые ассоциируются со склонностью к различным зависимостям.

Рассмотрим три мужских имени, у обладателей которых чаще всего проявляются вредные привычки, особенно в отношении употребления алкоголя. Эти люди, по сравнению с другими, более склонны к алкогольной зависимости.

Денис

Имя Денис обязано своим происхождением древнегреческому богу Дионисию, покровителю виноделия. Его обладатели проявляют особый интерес к алкогольным напиткам. Тем не менее, если Денис увлечется алкоголем, ему трудно будет сдержать себя. Такой мужчина часто попадает в крайности: либо полностью отказывается от алкоголя, либо становится полностью зависимым.

Вадим

Вадим является потенциальным алкоголиком из-за своего буйного характера. В подростковом возрасте он не только может попасть в "плохую компанию", но и стать ее лидером. Первая бутылка пива за гаражами часто приводит Вадима к пьянству. Под воздействием алкоголя он проявляет нездоровый интерес к другим вредным веществам.

Виталий

Виталию истинное удовольствие и интерес приносит только компания с алкоголем. Если его жизнь скучна, он может наслаждаться ей только с бутылкой в руке. Если Виталий не установит приоритеты в своей жизни, он может уйти сначала в алкогольный запой, а затем окажется среди заядлых пьяниц.

Материал носит развлекательный характер. Вне зависимости от имени человек сам строит свою судьбу