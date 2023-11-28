Обувайтесь с правой ноги и радуйтесь рассыпаному сахару: забавные приметы и суеверия на удачу

Приметы и верования на привлечение удачи в жизнь

В нашей украинской культуре есть множество примет и суеверий, который призваны привлекать к людям богатство, удачу и везение. Наши предки верили в приметы, были наблюдательны и передавали из поколения в поколение свои знания. Мы уже рассказывали о народных приметах на привлечение богатства, а сегодня делимся суевериями на приворот удачи и везения.

"Телеграф" собрал самые необычные и даже забавные народные верования и суеверия, чтобы привлечь к себе удачу:

Чтобы быть везунчиком по жизни — нужно рано просыпаться, еще до восхода солнца.

Утром, когда встаете с кровати, старайтесь первой поставить на пол правую ногу.

Потом с той же правой ноги начинайте обуваться, а с правой руки одеваться.

Если утром нечаянно ударились об что-то правым локтем — ждите приятное знакомство в этот день.

Если рассыпали сахар — радуйтесь, а не расстраивайтесь.

Нельзя подстригать волосы на себе — отрежете удачу.

Если на шнурке случайно возник узел, не спешите его тут же развязывать, а походите с ним несколько дней — это на удачу.

Будьте заботливы и бережно относитесь к домочадцам, так и домовой будет к ним благосклонен.

Если начать какое-то новое дело под звуки церковных колоколов — оно обречено на успех.

Ранее "Телеграф" рассказывал о трех ритуалах в день зарплаты, чтобы водились деньги. Узнайте, что нужно делать.