Укр

Обувайтесь с правой ноги и радуйтесь рассыпаному сахару: забавные приметы и суеверия на удачу

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
540
Узнайте, как привлечь удачу и везение Новость обновлена 28 ноября 2023, 13:12
Узнайте, как привлечь удачу и везение. Фото Freepik

Приметы и верования на привлечение удачи в жизнь

В нашей украинской культуре есть множество примет и суеверий, который призваны привлекать к людям богатство, удачу и везение. Наши предки верили в приметы, были наблюдательны и передавали из поколения в поколение свои знания. Мы уже рассказывали о народных приметах на привлечение богатства, а сегодня делимся суевериями на приворот удачи и везения.

"Телеграф" собрал самые необычные и даже забавные народные верования и суеверия, чтобы привлечь к себе удачу:

  • Чтобы быть везунчиком по жизни — нужно рано просыпаться, еще до восхода солнца.
  • Утром, когда встаете с кровати, старайтесь первой поставить на пол правую ногу.
  • Потом с той же правой ноги начинайте обуваться, а с правой руки одеваться.
  • Если утром нечаянно ударились об что-то правым локтем — ждите приятное знакомство в этот день.
  • Если рассыпали сахар — радуйтесь, а не расстраивайтесь.
  • Нельзя подстригать волосы на себе — отрежете удачу.
  • Если на шнурке случайно возник узел, не спешите его тут же развязывать, а походите с ним несколько дней — это на удачу.
  • Будьте заботливы и бережно относитесь к домочадцам, так и домовой будет к ним благосклонен.
  • Если начать какое-то новое дело под звуки церковных колоколов — оно обречено на успех.

Ранее "Телеграф" рассказывал о трех ритуалах в день зарплаты, чтобы водились деньги. Узнайте, что нужно делать.

Теги:
#Приметы и суеверия #народные приметы