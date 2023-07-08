Пройдите простой тест и узнайте, какой период в жизни вас ждет совсем скоро

Посмотрите на картинки и выберите ту, которая понравилась вам первой

Какое время у вас наступает? Что вы будете чувствовать, как себя вести в ближайшем будущем? К чему стоит подготовиться? Как эффективнее действовать и чего избегать? Быстрый визуальный тест по картинке ответит на все эти вопросы.

Посмотрите на иллюстрацию ниже и выберите один из символов времени — витраж. Долго думать не стоит, так же как и менять свой выбор, иначе ответ будет неправильным.

Посмотрите на эти мозаики и выберите ту, которая притягивает вас больше других

Результаты теста:

1 — Вас ожидает приятный период в жизни. Вам многое будет удаваться. Не пропустите это удачное для вас время, начинайте новые дела, отношения. Всё что касается лично вас будет получаться так, как вам угодно.

2 — Вас ожидает практичное время. Необходимо избегать конфликтов и противостояний. Для того чтобы Фортуна улыбнулась вам, нужно быть лояльным и терпеливым человеком. И не спорить с судьбой. В этот период Вам лучше жить разумом, а не чувствами.

3 — Вас ожидает духовное время. Вероятно, уровень вашей усталости достиг критической точки. В это время вы легко можете восстановить свои энергии. Для того, что ваше духовное развитие прогрессировало полезно заняться йогой или медитацией. Либо изменить режим питания.

Ранее "Телеграф" делился не менее интересным психологическим тестом, который может рассказать о ваших страхах. Все, что вам нужно будет сделать это посмотреть на картинку.