Обладают сверхъестественным даром: носительницы этих женских имен - особенные

С этими дамами шутки плохи — их лучше не злить

Внешность часто обманчива, и видя перед собой маленькую милую девушку нельзя знать наверняка, какой силой она обладает. Не стоит забывать тот факт, что наши имена могут наделять нас особой силой и энергетикой. Иногда даже сверхъестественной.

Именологи выделяют три таких имени — Лилия, Дарья и София. Женщины с этми именами нередко наделены экстрасенсорными способностями.

Лилия

Обладательница этого имени только на первый взгляд хрупкая и беззащитная, как и одноименный цветок. Лилии хорошие жены, матери и хозяйки, которые умеют создать уют в любом доме. Однако если их разозлить, то места на целой планете будет мало. В гневе Лилии способны на то, что потом не могут даже объяснить.

Дарья

Обладательница этого имени способна видеть будущее. Их инуиция настолько сильна, что они могут предугадать развитие событий. Более того, Даши видят вещие сны и людей насквозь. Умеют различать ложь от правды, пожтому если вы решили обидеть Дарью — наказания вам не избежать.

София

Софии наделены даром предвидения. Однако есть маленькая особенность — "настроен" он исключительно на неприятности. Носительницы этого имени всегда могут предугадать что-то плохое. А вот на позитив увы "локатор" не настроен.

Раньше мы рассказывали, какие имена носят совершенно неискренние женщины. Доверять им не стоит, потому что таких лицемерок еще мир не видел.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени, человек сам строит свою судьбу!!!