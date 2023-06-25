Пройдите простой тест и узнайте, что вас ждет в работе и карьере

Посмотрите на картинки и выберите ту, которая понравилась вам первой

Работа — важная часть жизни любого взрослого и самодостаточного человека. На работе человек может реализовывать свой потенциал и удовлетворять свои потребности. Если же на работе возникают проблемы человек начинает переживать, перестает нормально спать, нервничает и даже заболевает.

Поэтому хорошо бы получить некоторые советы, чтобы подготовить себя к новым рабочим событиям и адекватно на них реагировать. Предлагаем пройти небольшой тест, который расскажет чего же ожидать. Вам нужно только выбрать одну карту.

Посмотрите на эти карты и выберите ту, которое притягивает вас больше других:

Результаты теста:

1 — Возможен конфликт в рабочей среде и борьба за повышение должности с коллегами или же конфликт с начальством. Но всё это будет не зря, ведь Вы займете лидирующие позиции и Вам откроются новые горизонты, у некоторых из вас появится возможность занять руководящую должность.

2 — Скорее всего Вы примите решение об увольнении с работы или прекращении вашего текущего бизнеса с надеждой на новое и ожиданием новой работы. И такая возможность, кстати, Вам предоставится, хотя прибыль будет умеренная поначалу, но ваше положение будет достаточно стабильным и Вам это будет очень нравиться.

3 — У Вас будет стабильное состояние бизнеса или положение на текущей работе, Вы чётко и ясно понимаете и владеете всеми аспектами Вашей деятельности. Всё будет и дальше достаточно позитивно, хотя прибыль и не очень высокая.

4 — Вас ждёт успешное течение бизнеса или полное удовлетворение текущей работой, прекрасные отношения с коллегами или начальством, высокая прибыль. Всё будет складываться очень успешно.

5 — Вас ждет очень успешное течение или развитие бизнеса либо Вашей профессиональной деятельности, подъём в развитии. Возможно продвижение по карьерной лестнице. Ожидается значительно высокая прибыль или зарплата. Рабочие дела пойдут "в гору".

Ранее "Телеграф" делился не менее интересным психологическим тестом, который может рассказать о ваших страхах. Все, что вам нужно будет сделать это посмотреть на картинку.