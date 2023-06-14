Укр

Известный астролог рассказал, какое событие убьет путина: "Смерть Кощея в его ларце"

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Анна Барабан Анна Барабан
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путина "уничтожат" новости про Крым
путина "уничтожат" новости про Крым. Фото Коллаж "Телеграфа"

Прогноз астролога достаточно обнадеживающий

Известный украинский астролог Влад Росс, который ранее рассказал как события в Белгороде повлияют на войну в Украине, решил заглянуть в будущее и узнать, когда же закончится эра путинизма. И его прогноз достаточно оптимистичный.

В интервью "Главреду" Росс сравнил путина Кощеем, смерть которого была спрятана в ларце, и рассказал, что же для российского диктатора является таким же ларцом. Более того, эти события могут не только завершить период путинизма, но и ускорить кончину президента рф.

"Смерть Кощея, то есть путина, в его ларце, а ларец – это Крым. Игла – это Крымский мост. Сердце Кощея – это Севастополь. Взятие Севастополя нашими войсками закроет правление владимира путина", – поделился Влад Росс.

Также астролог добавил, что, скорее всего, случится это в конце лета. Крым будет освобожден и вернется под контроль Украины.

Ранее украинский астролог рассказал, что в настоящее время украинские Вооруженные силы ищут уязвимые места у противника. По его словам, в ближайшее время "ощутимо запахнет разгромом" россии. Также Влад Росс рассказал о вероятности прекращения активных боевых действий в 2023 году. По его словам, в этом вопросе есть два сценария.

Помимо этого, Росс поделился, кто может предать и убить президента россии владимира путина. По словам астроэксперта, это может быть человек из близкого окружения российского диктатора. Также экстрасенс Максим Гордеев заявил, что путин работает с магическими ритуалами.

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#Прогноз #Владимир Путин #Астролог #Влад Росс