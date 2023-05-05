"Берегитесь Крым, Керченский мост и резиденция путина": известный астролог назвал важную дату в войне Украины с рф

Лунное затмение станет знаковым событием для Украины

Известный украинский астролог Влад Росс, который ранее рассказал, будет ли атака дронами Москвы 9 мая, поделился новым прогнозом для Украины и назвал дату, которая сыграет важную роль в войне со страной-террористом россией.

Как отметил астролог в интервью Главреду важным, даже знаковым событием мая будет лунное затмение, которое состоится 5 мая, а также еще 5 дней после него. Росс заявил, что в это время украинским войскам будет сопутствовать большая удача.

"Кульминации контрнаступления ВСУ, которое началось в день солнечного затмения, можно ждать вблизи лунного затмения. Сейчас украинские войска затаились, ведут разведку боем, вычисляют слабые места противника, где-то переходят на левый берег Днепра, и уже после 5 мая начнется активная фаза действий ВСУ" — прогнозирует астроэксперт.

Также в майское полнолуние астролог считает, что будет отличная возможность продвигаться тяжелой технике, в частности, танкам. Все потому, что погода понемногу стабилизируется, а земля подсыхает и не такого болота.

"5-10 мая ВСУ могут удивить российскую федерацию. Например, в это время может быть запущено множество дронов, и тогда – берегитесь Крым, Керченский мост, Валдай, московская резиденция путина, Санкт-Петербург и Урал с его известным заводом по производству танков" — добавил Росс.

Ранее экстрасенс Роман Шептицкий так же ответил на интересующий всех украинцев вопрос — когда умрет президент страны-агрессорши владимир путин. Специалист в области экстрасенсорики заявил, что кровавого диктатора уже давно нет в живых.