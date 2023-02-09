"Война может неожиданно прекратиться": астролог рассказал, что должно произойти для этого

Напряженной ситуация будет оставаться до определенного момента, а дальше — только победа Украины

Каждый день украинцы интересуются вопросом, когда завершится война, которую почти год назад развязала россия. Уже через две недели будет ровно год от момента полномасштабного вторжения рф в Украину и многие ожидают на новые провокации оккупантов. Об этом говорят и эксперты-эзотерики.

Не стал исключением и известный украинский астролог Влад Росс. В комментарии УНИАН он рассказал, что 22 февраля будет жесткий квадрат Урана и Меркурия. В этот период огненная Венера войдет в знак Овна, так что в 20-х числах может быть очередное наступление на Украину.

"Все, что делает путин, он потом повторяет. Поэтому в годовщину войны он может попытаться захватить Донецкую и Луганскую области, чтобы в итоге заставить Украину пойти на переговоры. Но ему не удастся это. Украина выстоит и победит", — заявил астроэксперт.

По его словам, напряжение будет продолжаться до середины мая, а уже в конце весны следует ожидать благоприятного вхождения Юпитера в знак Тельца — планеты мира. Летом станет понятно, что Украина победила, говорит Росс: "Я думаю, что война может неожиданно прекратиться, когда уничтожат путина. Пока он жив, война будет продолжаться. Боевые действия, скорее всего, продолжатся до середины лета, а затем начнут сходить на нет. путин может умереть на католическую Пасху или в течение двух месяцев после нее. Марс входит в его дом смерти, его могут отравить. В июне нас ждут впечатляющие известия о нашей победе", — говорит астролог.

Ранее своим прогнозом относительно того, закончится ли война со смертью путина, поделился другой известный астролог — Людмила Хомутовская. Говорит, своей смертью кровавый диктатор точно не умрет.