Победа Украины уже не за горами: астролог назвал месяц

Уже в феврале оккупанты получат "очень четкий ответ"

Известный украинский астролог Влад Росс, ранее рассказавший, когда умрет путин, назвал победные для Украины месяцы в 2023 году. По его словам речь идет о весне.

Как отметил астроэксперт в интервью ТСН, в гороскопе главнокомандующего Вооруженных сил Украины, генерала Валерия Залужного март и апрель являются победными. После вероятного наступления рф в феврале — на годовщину полномасштабного вторжения в Украину, оккупанты получат "очень четкий ответ", отмечает Росс.

"Я всегда говорил, в гороскопе нашего главкома Залужного — вторая половина марта-апреля просто победны. Конечно, после наступления россии в феврале будет им дан очень четкий ответ во второй половине марта — в апреле. А май вообще может стать героическим и победоносным", – заявил астролог.

Ранее прогнозом на 24 февраля 2023 украинцев заинтриговала таролог Людмила Хомутовская. Говорит, что этот день "будет 100% "активным", причем для обеих сторон. Более того, одним из "главных героев" в этот день будет главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, отмечает Хомутовская.