Известный таролог заинтриговала прогнозом на 24 февраля 2023 года: "Там будет очень интересно"

Эксперт отметила, что день будет 100% "активным"

Страшно поверить, но почти через месяц, 24 февраля 2023 года, украинцы "отметят годовщину" полномасштабного вторжения рф в Украину. Оккупанты уже целый год пытаются "взять Киев за три дня", а украинские бойцы отважно защищают нашу родину. Зная "любовь" россиян к датам, можно ожидать, что и в этот день они замышляют что-то.

Известный таролог и астролог Людмила Хомутовская в интервью YouTube-каналу "Мой мир" рассказала, чего можно ожидать от оккупантов 24 февраля 2023 года. А также эксперт отметила, что будут "сюрпризы" и от ВСУ и Валерия Залужного.

"Мы пойдем на равных… Украина для начала начинает защищаться, а затем набирает обороты. Но это не то контрнаступление, которого все ожидают", — рассказала Хомутовская, подчеркнув, что в этот день активны будут обе стороны.

Также Хомутовская заинтриговала сообщение, что в этот день одним из "главных героев" будет главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Благодаря тому, что он очень все хорошо все продумал, 24 февраля россиян будет ожидать очень интересная "сцена".

"Ждите, там будет очень интересно именно в этот период", — заинтриговала таролог.

Ранее о победе Украины над россией заявила таролог Ирина Клевер. Напомним, что украинский таролог Елена Бюн рассказала, что зимой ВСУ продолжат контрнаступление. В этот период оккупантов ждут провалы.