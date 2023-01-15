Астролог предупредила об опасных днях зимы 2023 для Украины: "Есть угроза нового прорыва"

Все атаки будут отбиты, но осторожность не помешает

Астроэксперт Ольга Медвецкая, которая ранее рассказала, когда боевые действия в Украине сойдут на нет, предупредила украинцев об опасностях этой зимы. Астролог назвала самые опасные даты холодной поры в 2023 году, и призвала всех быть очень осторожными.

Как отметила, Медвецкая в интервью УНИАН, в январе, а именно в 20-х числах, остается угроза нового прорыва рф на территорию Украины. Однако, как и всегда, у оккупантов ничего не получится, но перестраховаться в эти дни не помешает.

"Опасности и испытания для нашего народа ожидаем также вблизи 28 января. Следующий период повышенной опасности будет около 10 февраля (примерно с 5 по 15 число) из-за соединения Меркурий-Плутон" — отметила астролог.

Также Медвецкая отметила, что 20 января — это очень опасное время и для президента Украины Владимира Зеленского. Есть угроза, что на него может быть совершено покушение.

Ранее таролог Елена Бюн рассказала, что зимой ВСУ продолжат контрнаступление. В этот период оккупантов ждут провалы. Также по словам астроэксперта, ясновидящего и экстрасенса Хаяла Алекперова мир в Украине наступит в весенние месяцы 2023 года.